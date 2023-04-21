«Дитина пам’ятає, як вбивця витягнув маму із будинку за ногу»: на Вінниччині на очах 5-річного сина жорстоко вбили жінку

Море квітів, сліз та запитань: «Навіщо?». Так у селищі Кирнасівка, що на Вінниччині, прощались із 26-річною місцевою жителькою Ганною Чернишевською. Молоду жінку просто на очах її 5-річного сина Євгена катували та вбивали. А після того роздягнену вивезли у передмістя й холоднокровно прикидали гілками. Підозрюваний — 28-річний військовий Олександр Б. Рідні та знайомі жертви зазначають — це вже не перша його кримінальна справа, але чомусь він не відбував покарання за скоєне. Наразі чоловік знаходиться в слідчому ізоляторі без права внесення застави, а сім'я загиблої шукає для її дитини психолога й обіцяє до кінця боротись за справедливе покарання винуватцю.

«Останні два місяці Олександр не давав проходу Ганні»

- Аня була надзвичайно світлою людиною, здається, що не було таких людей, кому вона відмовила у допомозі, — розповів «ФАКТАМ» колишній чоловік загиблої Дмитро Кирилишен. — Після одруження ми мешкали у моїх рідних у Тульчині, народили синочка Женю, якому дружина присвячувала весь свій час. А я, щоб прогодувати родину, працював далекобійником. Не добувши декретну відпустку, Ганна повернулась на роботу у лікарню — лаборантом у рентген-кабінеті районної лікарні. У вільний час вона займалась шугарингом, дуже раділа, коли закінчила курси. Дружина любила робити людей красивими, й сама завжди доглядала за собою. Так сталось, що дев'ять місяців тому ми з дружиною розлучились, все відбулось без жодних скандалів. Проте продовжували спілкуватись, адже у нас спільна дитина. Як тільки я повертався з відряджень, проводив час із Євгеном, допомагав матеріально. Ганна з сином після припинення наших стосунків проживала у рідній Кирнасівці із мамою, якої, на жаль, того трагічного вечора не було вдома. Батько Ані помер кілька років тому, у 60-річного чоловіка обірвався тромб. Тепер вони із донькою поруч.

За словами співрозмовника, підозрюваного у злочині він знає, адже той із села Кинашів, що неподалік від райцентру Тульчин.

- Характер в нього ще той, постійно влазив в якісь дурниці, обкрадав, ображав, збивав машиною, — каже Дмитро. — Але зізнаюсь, в голові не вкладається, що ця людина могла піти на вбивство! Як саме Олександр потрапив до армії — мені невідомо, служив він у місцевій військовій частині, на локаторній станції. Не так давно одружився, два місяці тому в нього народилась дитина. Як розповідають знайомі Ганни, вона із Олександром після нашого розлучення спілкувались. Які саме в них були стосунки — не знаю. Але більш ніж пів року колишня дружина з ним точно не підтримувала зв'язок. А останні два місяці, за словами нашої куми, Олександр не давав проходу Ганні. Через переслідування вона навіть планувала йти у поліцію писати заяву. Не встигла.

Місце, де знайшли тіло Ганни

Нині ж я дізнався ще одну деталь. За тиждень до смерті я скинув колишній 7000 гривень. За два дні до трагедії у неї вже не було коштів. Чи він її шантажував, чи вимагав гроші… Ганна ховалась від цього чоловіка. Але пізно ввечері 13 квітня він викрав машину «Жигулі» свого тестя та приїхав до неї додому. Жінка не хотіла йому відкривати двері. Ймовірно, що він силою потрапив до будинку, тому що по слідам це видно. Навіть ворота зігнуті… Що стало причиною жорстокості Олександра — мають з'ясувати правоохоронці. Чоловік за попередньою версією перебував під дією наркотиків. Синочок, який все це бачив, розповідав, що «дядя у військовій формі» зв’язав маму й поволік у хату. Мабуть, найстрашніше він воліє не згадувати. Ще дитина пам’ятає, як вбивця витягнув маму із будинку за ногу… Олександр жорстоко бив, катував мою колишню дружину. Ходять розмови про зґвалтування, поки в нас нема офіційних висновків, чи це так. Олександр свою жертву задушив, причиною смерті за висновками судово-медичної експертизи стала асфіксія. По сусідству лише стара бабуся, то ж навіть якби Аня кричала, її б не почули. Орієнтовний час смерті колишньої дружини — третя ночі 14 квітня.

«Поліцейські знайшли машину неподалік Тульчина, далі лежало тіло Ганни, прикидане гіллям»

Після скоєного злочинець завантажив тіло Ганни до салону її автомобіля «Шевроле», який знаходився на подвір'ї. Її синочка лишив самого, то ж дитина під ранок блукала вулицями та шукала маму. Прихистили його сусіди, які й викликали поліцію. На подвір'ї валявся халат жінки. Телефон не відповідав. Його, як потім стане відомо, злочинець викрав. Прихопив із собою ще й мобільний телефон сина, ноутбук, золоті прикраси.

Автівка Ганни, в якій Олександр Б. вивіз її тіло в ліс

- А сам Олександр як ні в чому не бувало викликав таксі й поїхав до частини, в якій служить. Попив каву. Попросив товариша відвезти його у селище, щоб забрати машину тестя, — продовжує Дмитро. — Про скоєне не зізнався. Того ж дня поліцейські знайшли нашу машину неподалік Тульчина, далі лежало тіло Ганни, прикидане гіллям. Вона була роздягненою. Я саме був у рейсі, то ж зробив все, аби якнайшвидше повернутись додому. Коли побачив у морзі тіло загиблої дружини — не впізнав. Вона була вся синя, місця живого не було, кров аж запеклась. Це такі знущання, в кіно такого не показують у фільмах жахів. За пару днів до того Аня зробила манікюр, а тут в неї всі нігті були зламані, руки побиті. Тобто вона до останнього боролась за життя… Наскільки мені відомо, після затримання підозрюваний зізнався, що це він і чудово розуміє, що скоїв. В його кітелі знайшли ключі від машини дружини. На нього й показував мій син, впізнав, що це саме ця особа знущалась над його мамою. Женічка зараз із моїми батьками, повернутись у хату, де все сталось, він ніколи не зможе і ми цього не допустимо. Синочок знає, що мама тепер живе на зірочці і вона його янгол. Розумію, що Ганну ніхто не замінить, вони були дуже близькі. Шукаю тепер найкращих спеціалістів-психологів. Переживаю за психічний стан сина.

Знайомі вбитої, які попросили не називати їх імена в цілях безпеки, розповіли, що підозрюваний із заможної родини, там займаються бізнесом із коптіння м'ясних продуктів.

За інформацією аналітичної системи YouControl, у підозрюваного дійсно вже були проблеми із законом. У 2014 році він отримав постанову за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

У 2016 році під час керування автомобілем Олександр збив заднім ходом пішохода. В результаті отримав два роки обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Справу у 2017 році закрили. Восени 2022 року чоловік скоїв аварію — в'їхав у іншу машину, проте відбувся штрафом 850 гривень. У 2021 році підозрюваний пограбував жінку, яка йшла із дитиною. Він зірвав у неї з шиї золотий ланцюжок з кулоном та втік. Збитків порахували на понад 28 тисяч гривень. Батьки Олександра вирішили питання із потерпілою, а на початку квітня 2023 року Тульчинський районний суд призначив йому шість місяців арешту.

- Але чому його не відправили відбувати покарання — із цим питанням я ще розберусь. Хтозна, якби він відбував покарання, можливо, Аня була б жива, — додає колишній чоловік вбитої.

Трагедія із Ганною Чернишевською викликала резонанс у Тульчинському районі. Знайомі й просто односельчани стали на захист ні в чому не винної жінки й готові навіть до самосуду, стверджуючи, що в разі уникнення відповідальності підозрюваний може знову скоїти подібний злочин.

«Треба розголос, бо замнуть справу, зроблять дурником. Як жаль діток», — пише у соцмережі Танюшка Безхребта-Балінська.

Емоцій не стримує знайомий жертви Микола Паславський:

«Пожиттєве. Чому не напишуть, що він служив в військовій частині в Тульчині?! Що батьки його всунули, щоб його не посадили за раніше скоєні злочини, все місто знало, що він наркоман. Куди дивився начальник частини, чи в частині нема офіцерів по роботі з особовим складом? А йому ще зброю довіряли. Святі гроші все роблять, батьки всунули. Пожиттєве тварюці. Не дамо спустити цю справу».

Як повідомила «ФАКТАМ» керівниця відділу комунікацій ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі повідомили зловмисникові про підозру та суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

В поліції повідомили: «В результаті комплексу розшукових заходів та спільної роботи працівників Тульчинського райвідділу поліції, слідчих, криміналістів та оперативників обласного главку були знайденні неспростовні докази причетності 28-річного мешканця Тульчина до смерті 26-ріної потерпілої. За попередньою інформацією, підозрюваний приїхав до потерпілої додому у селище Кирнасівку. Під час спілкування між ними виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Чоловік вдарив жінку по обличчю. Коли вона впала на землю, почав її душити. Для того, аби приховати злочин, зловмисник завантажив тіло потерпілої до її ж автомобіля та вивіз на околиці міста, де прикидав його землею та гіллям. Потім відігнав автомобіль на 20 кілометрів від будинку потерпілої та залишив».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що у Львові орендар з особливою жорстокістю убив власницю квартири та її доньку.

529

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram