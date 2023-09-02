У Запоріжжі розшукують невідомого, який влаштував різанину в трамваї: тяжко поранений підліток (фото, відео)

В Запоріжжі підліток отримав ножове поранення. Інцидент стався 31 серпня в районі площі Вернадського. Дорослий чоловік в трамваї вступив у конфлікт з підлітками. Після цього він одного з хлопців вдарив ножем, повідомили в поліції.



Підлітку рятували життя пересічні перехожі та патрульні.

За інформацією очевидців, чоловік, якому на вигляд десь 43−45 років у транспорті вступив у конфлікт із хлопцями 14−17 років. А потім достав ножа і завдав 4 удару 15-річному підлітку. Три удари дісталися цілі, а один з них пробив легені. Після цього чоловік втік.

Як повідомили в управлінні Нацполіції Запорізької області, за цим фактом події відкрито кримінальне провадження.

Поліція розшукує людину, що завдала поранення підлітку. У мережі з'явилося відео, на якому можна пізнати його.

Всіх, хто впізнав особу або був свідком події, просять повідомити інформацію за телефонами 667 253 774 або 954 665 673 або 102.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Києві винесли вирок кримінальному авторитету з Казахстану, який зарізав чоловіка в центрі столиці.

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