Війна поставила все на паузу майже на два роки: Лілія Ребрик відновила ремонт у новому будинку та показала майбутню кімнату доньки
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм, в родині яких скоро з’явиться третя дитина, вирішили відновити ремонт у своєму будинку, придбаному ще до початку повномасштабної війни. Майже два роки все стояло на паузі, але зараз подружжя прийняло рішення все ж облаштувати свій «будинок мрії».
Лілія розповіла в інстаграмі, що наразі вони в стадії проектування дизайну. Для цього звернулися до фахівців, які розробляють проект. Особливо актуальні для телеведучої дитячі кімнати, бо вже в березні народиться третя донечка. Лілія розповіла, якою бачить кімнату для Поліни та поділилася своїми порадами.
«Перше, що спадає на думку, фантазуючи дитячу- це яскраві кольори. Так от не спішіть. Памʼятайте, що дитина потім туди нанесе купу своїх різнокольорових іграшок і там буде стільки кольору, що дитина підсвідомо тікатиме звідти. Тому, якщо є можливість зробити дитині окрему кімнату, то краще робити її в спокійних кольорах. Іграшки та яскравий текстиль (який завжди можна змінити), зроблять свою справу. А ще, не забувайте, що час так швидко летить, і дитина через пару років не захоче ведмедиків та котиків. Тому я за „дорослу“ дитячу кімнату з акцентами під вік дитини», — написала Лілія.
Вона додала, що це лише попередній варіант і попереду ще багато роботи.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишній учасник «Дизель Шоу» Олег Іваниця втретє став батьком.
А зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич чекає на первістка.
Фото: instagram.com/liliia.rebrik325