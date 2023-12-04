Війна поставила все на паузу майже на два роки: Лілія Ребрик відновила ремонт у новому будинку та показала майбутню кімнату доньки

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм, в родині яких скоро з’явиться третя дитина, вирішили відновити ремонт у своєму будинку, придбаному ще до початку повномасштабної війни. Майже два роки все стояло на паузі, але зараз подружжя прийняло рішення все ж облаштувати свій «будинок мрії».

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Лілія розповіла в інстаграмі, що наразі вони в стадії проектування дизайну. Для цього звернулися до фахівців, які розробляють проект. Особливо актуальні для телеведучої дитячі кімнати, бо вже в березні народиться третя донечка. Лілія розповіла, якою бачить кімнату для Поліни та поділилася своїми порадами.

«Перше, що спадає на думку, фантазуючи дитячу- це яскраві кольори. Так от не спішіть. Памʼятайте, що дитина потім туди нанесе купу своїх різнокольорових іграшок і там буде стільки кольору, що дитина підсвідомо тікатиме звідти. Тому, якщо є можливість зробити дитині окрему кімнату, то краще робити її в спокійних кольорах. Іграшки та яскравий текстиль (який завжди можна змінити), зроблять свою справу. А ще, не забувайте, що час так швидко летить, і дитина через пару років не захоче ведмедиків та котиків. Тому я за „дорослу“ дитячу кімнату з акцентами під вік дитини», — написала Лілія.

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Вона додала, що це лише попередній варіант і попереду ще багато роботи.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишній учасник «Дизель Шоу» Олег Іваниця втретє став батьком.

А зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич чекає на первістка.

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Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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