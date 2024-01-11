Дзвоніть 3033: працює національна гаряча лінія підтримки з питань сексуального та репродуктивного здоров’я

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, спільно з партнерами створив гарячу лінію з питань підтримки сексуального та репродуктивного здоров’я, де надаються консультації від провідних медичних фахівців галузі. Усі охочі можуть отримати консультацію кваліфікованого лікаря безкоштовно, анонімно та конфіденційно, зателефонувавши за номером 3033 (дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів).

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«Частота та характер звернень на нашу гарячу лінію в умовах воєнного стану підсвічують, що в українському суспільстві є нагальний запит на медичну допомогу та додаткове інформування у цьому напрямі. Близько 30−40% усіх звернень надходять до гарячої лінії від жінок з інвалідністю, яким необхідна допомога щодо отримання консультації з питань сексуального та репродуктивного здоров’я, враховуючи їхню обмежену мобільність при переміщенні. У таких випадках здійснюється перенаправлення до безбарʼєрних кабінетів гінекологічного доступу UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. На сьогодні діє 107 кабінетів у 23-х регіонах України, що допомагають людям з інвалідністю отримати необхідну профільну допомогу. Контакти найближчих до вашого місця перебування кабінетів ми надамо за номером 3033», — розповіла лікарка акушерка-гінекологиня вищої категорії, докторка медичних наук, професорка, заслужена діячка науки і техніки України та експертка гарячої лінії 3033 Юлія Давидова.

Там ви зможете поставити питання щодо свого сексуального та репродуктивного здоров’я, дізнатися, до якого лікаря звернутися в конкретній ситуації, та отримати контакти профільних спеціалістів.

Сервісом може скористатися будь-яка людина, що потребує допомоги з питань сексуального та репродуктивного здоровʼя, зокрема вимушені переселенці, вагітні жінки, а також медичні працівники різних спеціалізацій для консультацій з колегами щодо певних вузькопрофільних питань.

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Важливо зазначити, що всі консультації проводяться безоплатно, анонімно та конфіденційно. Лінія підтримки працює щоденно з 09:00 до 18:00, спілкування з фахівцями не потребує попереднього запису.

Між іншим, з ініціативи UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у віддалених регіонах України були впроваджені мобільні гінекологічні бригади, до яких можна звернутись за місцем вашого перебування, зателефонувавши за номером 3033. Наразі вони працюють у 23 областях України та безоплатно й конфіденційно надають такі послуги:

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Медичний огляд гінеколога;

УЗД-дослідження;

Електрокардіограма;

Експрес-тести для визначення гепатитів, сифілісу, ВІЛ та рівня цукру в крові;

Консультація з питань жіночого здоров’я, зокрема щодо до- та післяпологового періоду (здоров'я матері, грудне вигодовування та догляд за дитиною);

Консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом;

Медична та соціально-психологічна підтримка постраждалих від домашнього та інших видів насильств, зокрема пов’язаних із війною.

Також бригади працюють у віддалених та важкодоступних місцевостях та оснащені зручним інклюзивним обладнанням, що дозволяє ефективно надавати допомогу людям з інвалідністю.

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