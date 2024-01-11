«У кращому разі проживу рік»: легендарний футбольний тренер вразив страшним зізнанням

Легендарний екстренер збірних Швеції та Англії, «Лаціо» і «Манчестер Сіті» швед Свен-Горан Ерікссон, який свого часу міг очолити команду України, зізнався, що у нього виявлено неоперабельний рак підшлункової залози останньої стадії.

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Як відомо, 75-річний фахівець через хворобу у лютому 2023 року залишив посаду спортивного директора шведського «Карлстада».

«Всі бачать, що в мене не дуже хороша хвороба. Так, це рак. Але я постараюся боротися якомога довше , — сказав Свен-Горан Ерікссон в інтерв'ю радіостанції P1. — Розумію, що у кращому разі проживу рік, у гіршому — менше. Хоча у кращому, можливо, і довше. Лікарі не можуть бути впевнені на 100%, вони не можуть призначити день.

Краще не думати про це, треба обдурити мозок. Можна ходити навколо, постійно думаючи про це, сидіти вдома, виглядати жалюгідним і говорити, що тобі так не пощастило. Але треба бачити позитивні моменти. Не можна себе ховати".

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Зазначимо, що Ерікссон на чолі «Лаціо» перемагав у чемпіонаті Італії, Кубку кубків та Суперкубку УЄФА, з «Ромою» та «Сампдорією» виграв Кубок країни. Разом із «Гетеборгом» він ставав переможцем Кубка УЄФА та чемпіонату Швеції. З «Бенфікою» фахівець тричі виграв чемпіонат Португалії. У 2001--2006 роках Ерікссон тренував збірну Англії, ставши першим в історії іноземцем на чолі «Трьох левів». Він також працював у «Манчестер Сіті», «Лестері», збірних Мексики, Кот-д'Івуару, Філіппін та інших командах. Загалом у своїй яскравій тренерській кар'єрі швед виграв 16 трофеїв.

Свен-Горан Ерікссон тренував у збірній Англії легендарного Девіда Бекхема

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До речі, у збірній Англії не залишили поза увагою новину про те, що колишній головний тренер тяжко хворий. «Посилаємо нашу любов, Свене», — йдеться у повідомленні з Туманного Альбіону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон, який переміг рак, став батьком.

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