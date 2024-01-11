Окупанти обстріляли село у Херсонській області, загинула людина

Російські терористи у четвер, 11 січня, вкотре атакували Херсонську область.

Внаслідок обстрілу села Іванівка загинув місцевий житель, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Росіяни вбили жителя Іванівки. Внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків», — написав Прокудін.

За його словами, з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється.

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Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що перебуває на особистому контролі у президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, 6 січня військові рф вкотре обстріляли Херсонську область. В результаті обстрілу два неповнолітні брати отримали поранення.

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Також 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув. Крім того, цього дня окупанти вдарили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доправили до лікарні.



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