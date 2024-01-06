Окупанти накрили вогнем село на Херсонщині: зруйновано будинки переселенців, знищено склад із гуманітаркою (фото)

Херсонщина постійно перебуває під ворожими обстрілами — цього разу окупанти накрили вогнем Тягинську громаду.

Як повідомляють в Херсонській ОВА, є значні руйнування. Зокрема, знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

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Тягнинська територіальна громада знаходиться у Бериславському районі Херсонської області з адміністративним центром у селі Тягинка.

Фото Херсонської ОВА

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Фото Херсонської ОВА

Фото Херсонської ОВА

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Фото Херсонської ОВА

За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації, з них — 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

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«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще — 5 дістали поранення», — зазначив він.

Нагадаємо, що недодавно ворог бив дронами-камікадзе по Херсону, де були пошкоджені торговельний центр, багатоквартирні будинки, а також сталося відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю.

Фото Херсонської ОВА

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