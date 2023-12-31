Дитина загинула внаслідок артобстрілу Херсона (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Внаслідок останнього ворожого обстрілу Херсона загинув 11- річний хлопчик, ще одна дитина у критичному стані. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

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«За даними слідства, 31 грудня близько 15:10 військові рф вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок цієї атаки загинув 11-річний хлопчик. Наразі встановлено, що у край важкому стані до лікарні доставлено ще одну дитину. Госпіталізовано також 30- річну жінку», — йдеться у повідомленні.

Незадовго до цього обстрілу був ще один. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

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«Окупанти вдарили по Херсону. Поранення дістали троє людей. 52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітини. Поранення середньої тяжкості отримали 55-річний чоловік і 71-річна жінка. Їх доставили до лікарні. Під час обстрілу люди були на вулиці поблизу магазину», — йдеться у повідомленні.

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В Херсонські обласній прокуратурі уточнили, що цей обстріл стався 31 грудня о 10:20. Військові рф обстріляли Херсон артилерійською зброєю. Внаслідок цього обстрілу постраждало семеро містян.

Як писали «ФАКТИ», російська армія завдала близько 20 ударів по центру містечка Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік.

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