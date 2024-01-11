Як посеред війни знайти мотивацію, щоб жити з вірою і любов'ю?! Багатьох з нас надихають слова: сіяти, садити, насіння, весна. За словами підуть дії, бо лише вони дають результат.

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Замовити насіння Перемоги, а саме мікс чорнобривців, помідорів, перцю можна у 10-річного Святослава Вербицького із Тиврова, що на Вінниччині. У вільний від уроків час хлопчик реалізовує власноруч зібране насіння, а всі кошти від реалізації витрачає не на іграшки та цукерки, а на допомогу воїнам. Наразі школяр мріє про те, як найшвидше придбати дрон для ЗСУ, то ж робота кипить з ранку до вечора. Раніше ми писали про другокласницю, яка відрізала і продала коси, а виручені 5000 гривень віддала ЗСУ: «Щоб тато і всі воїни повернулись живими з фронту».

П'ятикласник Святослав Вербицький

- Днями Святослав отримав табель за перше півріччя. З відзнакою. Це для нас несподівано, й ми неймовірно пишаємось нашим п’ятикласником, який встигає й добре вчитись, і бути корисним фронту, — розповідає «ФАКТАМ» бабуся волонтера Інна Суверток. — Ще з дитячих років привчаємо онука до красивого та доброго, до любові до землі. Він часто гостює у нас й бачить, як ми родиною працюємо на городі та у саду. Вирощуємо понад 100 сортів томатів і 50 сортів перців. Реалізовуючи насіння овочів та квіти, заробляємо на життя.

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Бабуся і мама Святослава

Донька допомогла мені створити в соцмережі тематичну групу для городників, й коли щось робимо з онуком, то я ділюсь світлинами там. Наприклад, Святославу до вподоби рвати ягоди, обчищати хризантеми, він завжди зі мною садить огірки. А потім любить спостерігати, як то все сходить, цвіте, дозріває. Буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення я оголосила акцію, в якій пообіцяла подарувати мешканцям Донецької та Луганської областей насіння. Хотілось хоч якось підтримати людей, щоби мали урожай, пригостили інших. Це було певне єднання українців. Людей чимало приєдналось. Пам’ятаю, що ввечері 23 лютого 2022 року в мене були чергові відправки. А потім велика війна. Й мені почали повертатись листи про неможливість вручення, бо бойові дії. Ми з Святославом так за це переживали.

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— Як в онука виникла ідея продавати насіння?

— Я — жінка передпенсійного віку, скорочена з роботи. А Святик — 10-річна дитина. Й нас після повномасштабного вторгнення турбувало питання, чим саме можемо допомагати нашим воїнам. Вирішили, що чому б не реалізовувати насіння, яке онук сам зібрав на городі. Розпочали з акції, в якій збирали на машину нашому земляку. По всіх групах я розмістила оголошення, що саме дитина продає, на додачу надала світлини-підтвердження, де було чітко видно, якого числа Святослав сіяв, коли збирав насіння. Все це робилось від щирого серця! І з людською допомогою нам вдалось зібрати на автомобіль 9000 гривень.

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Внучок так радів. Він зустрівся із тими бійцями й сфотографувався, гордо тримаючи в руках прапор. Після того ми весь робили донати — то на тепловізор, то на шини, на бензин, зарядну станцію, на різні потреби.

А нещодавно ми дізнались, що у Вінниці чоловік закуповує дрони. Й можна замовити свій іменний. Такий приблизно коштує 7000 гривень, наша родина один такий вже придбала та відправила воїнам. Тому Святослав розпочав знову збір на свій іменний дрон, продаючи мікс чорнобривців, перцю та томатів. Один пакетик вартує всього 25 гривень. Купити його можна, написавши в мою групу, де є спеціальний альбом акційного насіння від Святика. Там публікуємо всю інформацію, включаючи звіти про витрачені кошти на ЗСУ.

— Як загалом люди реагують на юного волонтера?

- Вони приємно вражені. Ось жінка написала, що скинула кошти на два пакети чорнобривців, та попросила не відправляти їх. А краще віддати родині чи школі, яка їх потребує. Бо таким чином жінка хоче підтримати прагнення дитини допомагати захисникам. Та й сам онук радіє, що він має можливість хоч якось наближати перемогу. Не просячи, а пропонуючи взамін.

Святослав все сам пакує, підписує папірці зі словами «Від Святика» і читає кожну подяку.

Якщо бажаєте підтримати юного волонтера, ось група, де можна зробити замовлення.

Раніше «ФАКТИ» писали про школяра з Коростишева, який продав свою першу золоту медаль заради збору для ЗСУ.

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