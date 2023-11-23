«Син до останнього сумнівався, чи хтось купить»: школяр з Коростишева продав свою першу золоту медаль заради збору для ЗСУ

Вся Україна допомагає ЗСУ, але особливо чуттєво, коли до зборів приєднуються діти. 12-річний чемпіон України та світу з кікбоксингу ІCКА Артем Погребецький із Коростишева продав на аукціоні одну зі своїх нагород. Все для того, аби зібрати кошти на допомогу Збройним Силам України. За результатами аукціону вдалося зібрати 5 555 гривень, вони були передані на підтримку 43-ої бригади 1-го батальйону імені Івана Богуна, в складі якого воює дядько юного спортсмена.

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«Артем приніс свою золоту медаль й сказав, що хоче виставити її на продаж задля допомоги армії»

- Ми з двоюрідним братом дуже близькі, він сам з ближнього села, але мешкає з дружиною в Житомирі. З перших днів він пішов служити військовим медиком до 43-ої бригади 1-го батальйону імені Івана Богуна, — розповідає «ФАКТАМ» мама хлопчика Марія Погребецька. — Близько семи місяців боронив Бахмут. Після контузії небагато часу пробув у Чернігові. І вже звідти їх відправили на кілька місяців на Куп'янський напрямок. Зараз брат знову під Бахмутом. Постійно спілкуємось із ним і молюсь, щоби з побратимами повернулись живі та здорові. Та з перемогою.

Артем з мамою

— Як у Артема виникла ідея продати одну з медалей заради ЗСУ?

- Неподалік нашої оселі знаходиться волонтерський штаб, вони з друзями попереднє та це літо продавали браслети, які виготовляли дівчатка. І за ці кошти купували продукти та допомагали людям. Нещодавно мій брат звернувся, щоби допомогла придбати для його бригади зарядний пристрій. Написала місцевій волонтерці Юлії Качанюк, щоби розмістила оголошення в себе на сторінці у соцмережі. Та зізнаюсь, збір проходив не надто активно. Подзвонив брат із передової, поцікавився як справи. Я розповіла, що працюємо над вирішенням питання, але трохи складно йде процес. Артемко все це чув, бо знаходився поруч. Я стала шукати шляхи, щоби зібрати кошти. Вишиваю бісером, але картини без рамок, відповідно естетичного вигляду вони не мали. Аж тут Артем приносить золоту медаль й каже, що хоче виставити її на продаж задля допомоги армії. Вибрав цю, бо вона в нього перша, здобув її у 2020 році у Харкові на Чемпіонаті України з кікбоксингу. Ба більше, нагорода символічна, бо Куп'янськ — це теж Харківщина.

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Син в мене скромний і він до останнього сумнівався, чи хтось купить її. Але додав, що це найменше, що він може зробити від себе. Звісно, в моїх очах виступили сльози гордості. Я написала повідомлення волонтерці і попросила втілити ідею. Артем сфотографував нагороду і відправив Юлії. Далі ми поїхали на тренування й часу слідкувати за тим, чи активні люди, не було.

Артем Погребецький

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Стартова ціна була 500 гривень. Далі почалось цікавіше — хтось давав 1000, хтось 3000. Місцевий житель Олександр написав, що готовий заплатити 5000 гривень. І в кінці додав ще 555 гривень. Ми приїхали до нього на роботу, аби віддати медаль. Чоловік віддав кошти, але нагороду не взяв. Мовляв, на сторінці тренера багато читав про досягнення мого сина і дуже ним пишається. А медаль буде згадкою про його працю та талант. Син вийшов і сказав, що йому дуже незручно, але він був щасливим, що долучився до гарної справи. Зрештою, завдяки однокласникам сина, їхнім рідним, волонтерам ми закрили збір та зарядний пристрій вже у брата. Коли тренер дізнався, що син пожертвував медаллю заради армії, був вражений. Він і сам постійно допомагає ЗСУ, й вкладає у спортсменів не лише професійні вміння, а й такі поняття як любов до своєї держави, повага до бійців.

Артем зі своєю спортивною родиною

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«З першого тренування Артем прийшов з розбитим носом і вдома розплакався»

— Коли син почав займатись кікбоксингом? Які здобутки має?

- Артем раніше займався спортивними танцями, проте чоловік просив мене віддати сина на боротьбу, щоби він міг не тільки себе захистити, а й допомогти слабшим. Я довго вагалась, та все ж погодилась. Із першого тренування син прийшов з розбитим носом, в прямому сенсі вмився кров'ю, вдома розплакався. Я з ним провела бесіду, проте додала, що тільки йому вирішувати, що далі робити. Але це тільки посилило бажання йти у секцію. Відтоді дитина займається по дві години 5 разів на тиждень, Артему подобається, і він бачить результат.

За цей час встиг стати чемпіоном Житомирщини, багаторазовим чемпіоном України і, відповідно, чемпіоном світу. Лише нещодавно 12-річний Артем повернувся із Чемпіонату світу з кікбоксингу ІCКА, що проходив протягом 18 — 21 жовтня в Німеччині та зібрав 2100 учасників із 38 країн. Там син зумів вибороти найвищу нагороду та стати переможцем змагань. У майбутньому Артем планує присвятити себе тренерській справі й стати майстром спорту міжнародного класу. Син каже, що всі свої перемоги присвячуватиме тільки Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що мужність педагога та 16-річної дівчини врятувала дітей від відправки в росію, а прапор, який надихав їх в окупованому місті, передано в музей.

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