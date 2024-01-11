«Ще пів години, і всі загинули б»: футболісти збірної втратили свідомість під час польоту

На борту літака, яким делегація збірної Гамбії летіла на Кубок африканських націй, що стартує 13 січня в Кот-д'Івуарі, ледь не сталася трагедія. Раніше ексфутболіст африканської збірної загинув разом з матір'ю дорогою на похорон.

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Як повідомляє журналіст Сані Маланг у Х, кілька футболістів знепритомніли через брак кисню в салоні. Імовірно, це сталося або через невеликий розмір літака, або через технічну несправність борту. Стверджується, що двоє гравців далеко не одразу відійшли від потрясіння.

В результаті пілотам авіалайнера лише через 9 хвилин польоту довелося розвернути повітряне судно назад до Гамбії з усією делегацією на борту. Федерація футболу вже повідомила, що працює над пошуком оперативного рішення, щоб команда могла якнайшвидше вирушити на континентальну першість

«Це безумство! Ще 30 хвилин польоту, і всі загинули б», — наводить слова головного тренера збірної Гамбії Тома Сенф'єта журналіст Саша Товольєрі у своїх соцмережах.

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Літак збірної Гамбії після вимушеної посадки

До речі, футболісти збірної Гамбії потрапили на сторінки ЗМІ ще до інциденту у повітрі. За кілька днів до старту Кубка Африки вони бойкотували тренування національної команди. Гравці поставили ультиматум — вони не тренуватимуться доти, доки місцева федерація футболу не виплатить їм преміальні у розмірі 500 тисяч євро на команду за кваліфікацію у фінальну стадію турніру. Гамбійським футбольним чиновникам не залишалося нічого, як прийняти умови футболістів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії розбився літак з футболістами.

Фото Twitter.com/sachatavolieri

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