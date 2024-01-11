15-ти колишнім охоронцям Януковича повідомили про підозру

Працівникам Служби охорони експрезидента Віктора Януковича, якого звинуватили в Україні у держзраді, повідомили про підозру у дезертирстві. Йдеться про 15 охоронців, які допомогли втекти Януковичу з України й самі теж покинули територію країни.

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10 років тому їхнє керівництво підробило документи, видавши втечу охоронців до росії за звільнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони — військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції „Межигір'я“ до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до рф.

Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств рф для перетину державного кордону України. Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, у тому числі сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому рф на території АР Крим», — йдеться у повідомленні.

Потім, за інформацією ДБР, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту росії в районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України.

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Для забезпечення себе професійною охороною надалі він вирішив схилити військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до рф.

Повідомляється, що військовослужбовці УДО України виїхали морським судном, наданим зс рф, до росії та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство росії.

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З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби.

У 2023 році керівництво УДО України призначило службову перевірку та встановило, що працівники УДО виїхали до рф 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

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15 колишнім охоронцям президента-втікача повідомили про підозру у самовільному залишенні місця служби з метою ухилення від військової служби, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 408 КК України). Для них проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку 2023 року суд в Україні в черговий раз заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезидента Віктора Януковича.

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