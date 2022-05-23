Суд в Україні ще раз заарештував експрезидента Януковича — наразі за новим звинуваченням

Печерський районний суд Києва у понеділок, 23 травня, обрав колишньому президенту України (до речі, йому у лютому 2022 року оголосили підозду у підбурюванні до дезертирства військовослужбовців Управління державної охорони у 2014 році) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 КК України). Йдеться про так звані «Харьківські угоди», коли в обмін на знижку на газ росіянам продовжили термін перебування Чорноморського флоту в Криму.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром України, надав рф допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

«21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту рф на території України — АР Крим і у Севастополі, замість підготовки до його виведення з української території», — заявили в ОГ та додали, що таким чином були штучно створені передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, їхнього переоснащення та модернізації, а у подальшому — вторгнення зс росії та окупації Кримського півострова.

Нагадаємо, що раніше співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко стверджував, що росіяни планували захопити владу в Києві, де б «легітимний» Віктор Янукович мав скасувати всі закони, ухвалені у 2014−2022 роках, оголосити про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських та президентських виборів, а потім «зректися престолу».

Фото з Вікіпедії

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