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Політика

Януковича знову заарештували заочно: за що цього разу

16:09 17 січня 2023
Янукович

Суд в Україні в черговий раз заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляють в ДБР, у листопаді 2021 року Держбюро розслідування завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев’ятих високопосадовців під час акцій протесту у 2014 році. Слідство встановило, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

А в Офісі генпрокурора уточнили, що тоді постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Було завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою — in absentia. Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження», — йдеться у повідомленні.

Наразі відносно усіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До речі, колишньому президенту України суди раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справах щодо узурпації влади, по Харківським угодам, дезертирству тощо. У справі щодо Харківських угод суд також давав дозвіл на арешт двох міністрів часів Янунковича — юстиції Олександра Лавриновича та закордонних справ Костянтина Грищенка. За цією ж статтею оголошували підозру й тодішньому міністру оборони Михайлу Єжелю.

Нагадаємо, що днями в Україні було заарештовано майно ексміністра освіти Дмитра Табачника, якому було повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

Фото з Вікіпедії

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