Спокійно відпочити не вдалося: син Анни Саліванчук потрапив до лікарні в Португалії

Українській акторці Анні Саліванчук, яка проводить зимові канікули зі старшим сином на Мадейрі, не вдалося сповна насолодитися відпочинку. Останні дні були зіпсовані тим, що 9-річному Глібові стало зле і вони опинилися в лікарні. Про це розповіла Анна на своїй сторінці в інстаграмі.

ВІДЕО ДНЯ

За словами акторки, потрапити до лікаря в Португалії виявилося непросто. Вони самі поїхали на таксі до медзакладу, де годину чекали, поки хлопчика оглянуть.

«Тут велика проблема з лікарями. Нам терміново потрібна крапельниця, а нам годину треба очікувати, щоб лікар до нас прийшов. В Україні навіть під час війни все набагато краще, бо в нас найкращі лікарі і є безкоштовна швидка, а тут ціни — жах. Я на таксі приїхала до лікарні», — розповіла Саліванчук.

За її словами, там не квапляться щось робити і це її дуже дратувало. Особливо, коли лікар-інтерн не міг поставити хлопчикові крапельницю.

РЕКЛАМА

«У вену попали з третього разу, бо нам дали не лікаря, а інтерна. У нього трусилися руки, я думала, їх всіх приб'ю. Їм пощастило, що я не знаю португальської, а вони погано знають англійську», — емоційно висловилася акторка.

РЕКЛАМА

Зрештою з’ясували, що в Гліба вірусна інфекція. Після процедур вони поїхали до готелю. Саліванчук каже, що в лікарні вона намагалися докричатися до лікарів, кликала на допомогу не лише своєму синові, а й немовляті, яке втрачало свідомість на руках у матері.

РЕКЛАМА

Пізніше Анна повідомила, що синові стало краще. Проте їм довелося відмовитися від екскурсій та проводити час в готелі.

Раніше Анна потрапила в лікарню в Києві з молодшим сином — Микита захворів на скарлатину.

Нагадаємо, під час відпочинку на Занзібарі старша донька співачки Олі Полякової потрапила до лікарні. Вже в Україні Марії зробили операцію.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

80

Читайте нас у Facebook та Instagram