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Донька Олі Полякової опинилася на операційному столі: що з нею

18:19 8 січня 2024
Оля Полякова з донькою Машею

Старша донька популярної співачки Олі Полякової — Марія, у якої раніше виникали проблеми зі здоров'ям, знову потрапила до лікарні. Дівчині довелося робити операцію. Про це вона сама розповіла в інстаграмі.

18-річній Марія опублікувала кілька відео з лікарняної палати та розповіла, що готується до хірургічного втручання. Налаштована вона була досить позитивно.

А 8 січня вона повідомила, що все пройшло вдало. «Мені вже зробили операцію», — коротко розповіла донька співачки. Очевидно, що після операції та наркозу вона ще не мала достатньо сил.

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Поруч з донькою в лікарні перебуває зіркова матуся. Оля показала, як підтримувала її після операції. «Моя киця, побажайте їй здоров'я», — казала Оля, цілуючи руки доньки.

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Що стало причиною хірургічного втручання, Полякова не повідомляє. Відомо, що під час нещодавнього відпочинку на Занзібарі Марії раптово стало зле, в неї дуже болів живіт. Під час обстеження у місцевій лікарні в дівчини виявили камінь у жовчному міхурі.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

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