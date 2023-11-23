Скарлатина, то страшне: Анна Саліванчук опинилася в лікарні з маленьким сином

Акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно вразила відвертою фотосесією посеред Києва, потрапила до лікарні з молодшим сином. У хлопчика піднялася висока температура, вище 39, яка не збивалася в домашніх умовах. 3-річному Нікіті було дуже погано. Тож налякана мама викликала швидку. Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію.

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«Після 39,6 я збила до 37,5. Через три години знову 39,6. Висипання пішло по всьому тілу, почалася нудота, набряк палець», — розповіла Анна.

Так вони опинилися в інфекційному відділенні. Спочатку лікарі не могли встановити точний діагноз. Та після ряду аналізів, показники яких були не втішними, виявили, що в Нікіти все ж таки скарлатина. За словами акторки, ніч в лікарні була жахливою.

«До четвертої ранку був просто жах. Крутився, його трясло, горло все в гною, болить і йому нічого не зробиш. Він просто руками розірвати його хоче, а на ранок якось заснули», — поділилася подробицями Саліванчук.

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Зараз Нікіті вже трохи краще, він приймає крапельниці. Температура вже не не така висока, проте Нікіта ще залишається в лікарні під наглядом фахівців.

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Анна переживає і за старшого сина Гліба, щоб хвороба не підкосила і його. Вона зізнається, що так сильно її діти ніколи не хворіли.

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Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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