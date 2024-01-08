Тіна Кароль з сином — в Карпатах, Злата Огнєвіч — на Пхукеті: де відпочивають українські зірки

На початку року зірки шоубізнесу зазвичай влаштовують собі зимові канікули та відпочивають. Акторка Ксенія Мішина разом з сином гайнули до Таїланду. Злата Огнєвіч також обрала цю країну. Вона спочатку зупинилася у Бангкоку, а потім дісталася до острова Пхукет, де планує провести два тижні. Співачка каже, що бере паузу від ведення соцмереж і вперше за багато часу мріє побути у спокої.

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Проте в коментарях їй, як і Мішиній, дорікають за те, що поїхала з України, коли її співвітчизники страждають від ракетних обстрілів. Злата не стала мовчати та відповіла на хейт, зазначивши, що має право на відпустку.

«Я знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке, коли чути сирени, навіть коли їх немає. Знаю, що таке ПТСР, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку. І мої друзі теж, саме завдяки їм це стало можливим. Так що плани на два тижні: набратися сил, натхнення і сонця», — зазначила Злата.

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До моря також вирушила разом з сином акторка Антоніна Хижняк («Спіймати Кайдаша»). Вона каже, що це перша подорож сина Максима за кордон і до моря. Свій вибір вона зупинила на сонячній Мадейрі, де її вже чекала подруга та колега Анна Саліванчук із старшим сином Глібом.

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За словами Антоніни, дорога була важкою, проте варта того. Колеги орендували авто, щоб подорожувати регіоном та побачити якомога більше краси.

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А співачка Тіна Кароль обрала для відпочинку українські Карпати. До України на канікули приїхав з Великобританії її 15-річний син Веніамін. Разом вони проводять час у Буковелі, катаються на лижах.

Також у Карпатах проводить зимові канікули співачка KOLA. Разом з чоловіком, який спеціально приїхав з Ізраїлю, вони кілька днів відпочили на Івано-Франківщині. Тут Анастасія спробувала місцеве спа — чани.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу відпочиває з новою дівчиною.

А співачка Міка Ньютон вперше за довгий час повернулася до України зі США.

Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tonya_actress, instagram.com/salivanchuk.anna, instagram.com/kola__official

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