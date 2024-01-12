Менше дронів і менше атак піхоти: експерти ISW розповіли, як морози вплинули на перебіг бойових дій в Україні

Протягом доби, що минула, ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської областей та Херсонщини, де під час удару по Іванівці загинув місцевий мешканець.

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Як повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими оборонцями відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

До речі, спікерка ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, розповідаючи про перебіг подій на лівобережжі Херсонщини, зазначала, що росіяни зазнають великих втрат, штурмуючи позиції ЗСУ «в лоб» та без підтримки техніки. На цьому напрямку, за даними українських військових, поменшало підрозділів зс рф типу «шторм Z», а морських піхотинців та десантників — побільшало. «Свіжі» підрозділи, вважаючи себе елітою, в лобові штурми ходити не хочуть, через що у підрозділах виникають конфлікти.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

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Фото Генштабу

Тим часом в Інституті вивчення війни зазначають, що тривале похолодання може вплинути на перебіг подій на фронті. Хоч мороз й створює передумови для активнішого застосування техніки, але ускладнює діє піхоти. Адже на позиціях вночі температура знижувалася до 18 градусів морозу. Аналітики ISW у своєму звіті також вказують на те, що з похолоданням росіяни зменшили кількість дронів-камікадзе — це пов`язують із загорзою обмерзання двигунів. Втім, на переконання експертів, російська окупаційна армія продовжуватиме дії, спрямовані на перехоплення ініціативи по всій лінії фронту незважаючи на погодні умови.

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Нагадаємо, що в Україні отримали підтвердження того, що росія запускає по Україні балістичні ракети, які їй надала КНДР. За інформацією Генерального прокурора Андрія Костіна, 2 січня загарбники вдарили по центру Харкова північнокорейською ракетою малої дальності.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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