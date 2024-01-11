Жахливі «подарунки» кім чен ина путіну: Україна отримала докази того, що рф використовує ракети від кндр

Україна має перші докази того, що російська федерація справді використала під час масованої атаки на Україну ракети, виготовлені у північній кореї.

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Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін в етері «Суспільного».

«Щодо північної кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією рф ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета, є ракетою малої дальності, яка розроблена північною кореєю», — сказав він.

Аналогічних висновків дійшли й військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора, які оглядали місце обстрілу та проводили попередній аналіз частин ракети. Проводиться комплексна комісійна експертиза, також працюють з фрагментами боєприпасів, які виявили на місцях нещодавніх атак у Харківській та Одеській областях.

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На початку січня у Сполучених Штатах Америки заявили, що росіяни вже двічі вдарили по Україні новими балістичними ракетами з північної кореї — 30 грудня та 2 січня. За даними американської розвідки, мова може йти про отримання москвою пускових установок та кількох десятків балістичних ракет.

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Як повідомляли «ФАКТИ», російський ворог почав застосовувати в Україні нову тактику масованих атак. Спочатку росіяни запускають ударні дрони хвилями, які мають виявити українські засоби ППО. Потім хвилями запускають керовані ракети різних модифікацій.

Але ракети, які летять за балістичною траєкторією, можуть збивати лише такі засоби ППО як Patriot, яких зараз в Україні недостатньо.



Нагадаємо, нещодавно Сили ППО збили над територією нашої країни перший «шахед-238» з реактивним двигуном. Двигун БПЛА був китайського виробництва. Дрон рухався зі швидкістю понад 500 км/год.

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