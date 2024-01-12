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Події

Під Києвом п'яний водій мало не задавив поліцейського, який його ловив (відео)

10:03 12 січня 2024
Поліцейські

Під Києвом, де раніше дівчина влаштувала п’яну ДТП і втекла з місця пригоди, нетверезий водій скоїв наїзд на правоохоронця, який намагався його затримати.

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, працівники відділу реагування патрульної поліції виявили водія легковика, який проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею. Правоохоронці увімкнули проблискові маячки та гучномовець з вимогою зупинитись, але водій продовжував рух. Під час втечі дії водія призвели до заносу його автомобіля на 360 градусів з частковою зупинкою.

«Поліцейські підбігли до водія, якого намагались затримати, подаючи команди вийти з автомобіля. Один з правоохоронців блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот, та продовжив рух. Надалі нетверезий правопорушник виїхав на автодорогу Київ — Одеса та проїхав близько 3 кілометрів. Згодом спільно з місцевими жителями водія зупинили поліцейські», — йдеться у повідомленні.

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На відео, яке виклали на сторінку Київської поліції у соцмережах, затриманий розповідав, що він вживав алкоголь і що його тричі лишали водійських прав.

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Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, в його організмі виявили 1,04 проміле алкоголю. Йому повідомлено про підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч.2 ст. 345 ККУ). Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше в столиці водій із ознаками сп'яніння спровокував ДТП, внаслідок якої патрульного затиснуло між двома автомобілями.

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Фото — скріншот

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