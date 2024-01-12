Віддала окупантам машини швидкої допомоги для викрадення дітей: колаборантку з Херсона спіймали на кордоні з Польщею (фото)

СБУ затримала ще одну колаборантку з Херсона, яка пішла на співпрацю з ворогом — ексчиновниця перебувала на прикордонному пункті пропуску «Краківець» та намагалася виїхати до Польщі.

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За даними Служби безпеки, жінка працювала заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф і під час окупації обласного центру входила до керівного складу захопленої медустанови. Вона передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги, а також сприяла загарбникам у масовій депортації українських дітей — їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім і до росії.



«Таким чином окупанти маскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту. Також командування окупаційних угруповань рф залучало „швидкі“ для евакуації поранених загарбників з передової до військових шпиталів країни-агресора», — зазначили в СБУ та додали, що напередодні звільнення Херсона російські війська переправили викрадені медавтомобілі на лівий берег Дніпра, де поставили їх «на баланс» адміністрації гауляйтера Сальдо.

Спецслужба не називає імені затриманої. Втім, «Оперативний ЗСУ» стверджує, що йдеться про Інесу Чамлай.

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Після деокупації Херсона колаборантка спочатку залишалася в обласному центрі, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючись статусом «поза політикою», а наприкінці літа 2023 року виїхала до Львова і оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа.

В Офісі генпрокурора додали, що жінка отримала посаду «главного внештатного специалиста» за своїм напрямом роботи в окупаційному міністерстві охорони здоров’я області. Вона сприяла примусовому переміщенню з Херсона на територію окупованої АР Крим одинадцятьох дітей. Вони перебували у закладі, що здійснював їхній медико-соціальний захист.

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Фото прокуратури

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування, зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що на Житомирщині до 15 років за гратами засудили російського агента, який за завданням ворога збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у регіоні. Зрадником виявився ексзаступник начальника штабу однієї з танкових армій колишнього срср, який на початку 1990-х пішов у відставку.

Фото СБУ



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