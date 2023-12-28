Під час окупації Херсона «здавала» українських патріотів: СБУ затримала російську поплічницю

Співробітники СБУ затримали колаборантку, яка під час окупації Херсона «здавала» українських патріотів за відмову «голосувати» на псевдовиборах.

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За даними спецслужби, жінка також «здавала» ворогу місцевих жителів, що чинили спротив загарбникам й виступали проти фейкового голосування.

За даними слідства, зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного «виборчкому» Корабельного району міста.

Колаборантка з урною та «бюлетенями» обходила помешкання херсонців та закликала їх «голосувати за приєднання» обласного центру до складу рф.

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Під час таких «рейдів» зловмисницю супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

Задокументовано, що однією з таких потерпілих була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала фігурантка.

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За «наведенням» колаборантки рашисти викрали жінку, що відмовилась «проголосувати» на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні.

За співпрацю із загарбниками колаборантка отримала паспорт рф та «привілей» щодо безперешкодного пересування по місту.

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Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус переселенки, й таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання зрадниці та затримали її.

При обшуках за місцями перебування фігурантки в Херсоні та Миколаєві вилучено 2 мобільні телефони з доказами співпраці з агресором та пропагандистські матеріали рф.

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 років за ґратами проведе агент росії, який шпигував за ЗСУ по відеореєстратору. Також 15 років в'язниці отримав російський агент, який готував повітряні удари ворога по столиці.

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