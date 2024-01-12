Справа про розкрадання «Юнайтед Енерджі»: голова «Укренерго» Кудрицький відправив ключового фігуранта у відрядження за кордон

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький відпустив у закордонне відрядження одного з топменеджерів, який може бути ключовим фігурантом справи про крадіжку електроенергії трейдером «Юнайтед Енерджі», якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Про це у Facebook написав Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи.

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«Злі язики говорять, що з боку „Укренерго“ схему „адміністрував“ не один лише вказаний НАБУ директор департаменту, а саме — Дмитро Кондрашов, голова департаменту адміністратора розрахунків. Також має стосунок Микита Вишневський, директор з ринкових операцій „Укренерго“. І обидва чомусь встигли втекли за кордон до того, як про схему повідомило НАБУ», — повідомив Тарас Загородній.

За його даними, наразі тільки Кондрашову повідомлено про підозру. Натомість Вишневський немає ніякого процесуального статусу. Голова «Укренерго» Кудрицький підписав йому відрядження за кордон. Звідти Вишневський нібито написав заяву про звільнення.

«От так просто. Чи повернеться він у країну? Побачимо. Це чудово, що правоохоронці нарешті взялись за олігархів. Але я б дуже не хотів, щоб гучним прізвищем нас відволікали від інших не менш цинічних злодіїв, які не просто крадуть сотні мільйонів під час війни, а ще сидять при цьому на державній зарплаті», — написав Загородній, додавши, що у пресрелізі НАБУ немає жодного слова про можливу змову серед топменеджерів «Укренерго».

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11 січня НАБУ повідомило про завдання ПрАТ «НЕК „Укренерго“» збитків. За даними слідства, у березні 2022 року державний оператор продав одному з найбільших трейдерів «Юнайтед Енерджі» електричну енергію на суму понад 716 млн грн попри наявну заборгованість. «Юнайтед Енерджі» перепродав її реальним учасникам ринку, а кошти вивів.

У справі підозрюваними проходять четверо осіб: організатор схеми, голова правління комерційного банку, який виступив гарантом оплати, директор приватної компанії й директор департаменту «Укренерго», який не зупинив продаж.

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В той же день в «Укренерго» повідомили про «тісну співпрацю з НАБУ у цій справі» і запевнили, що надають слідству всю необхідну інформацію і намагатимуться у суді стягнути з компанії 1,1 млрд грн боргу.

Раніше політичний експерт Тарас Загородній закликав голову «Укренерго» Кудрицького не ховатись за законодавчими колізіями й опублікувати декларацію.

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