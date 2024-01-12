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Гороскоп

Як кішка із собакою: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не будуть разом

15:30 12 січня 2024
Гороскоп

Астрологи, які раніше назвали знаки зодіаку, які змінять роботу у 2024 році, розповіли про поєднання знаків зодіаку, які просто не можуть бути доброзичливими та спокійними в компанії один одного, інформує Ukr.Media.

На думку астрологів, ці знаки зодіаку ніколи не порозуміються один з одним і завжди залишатимуться ворогами. У їхніх відносинах завжди буде приховане суперництво або явна ворожнеча.

Овен і Телець

Ці два знаки зодіаку, які ніколи не зрозуміють одне одного. Овен хоробрий і енергійний, завжди готовий діяти, а Телець віддає перевагу спокійному життю без зайвих потрясінь. Конфлікти між цими знаками можуть виникати через різні погляди на життя та постійну боротьбу за лідерство. Овен може вважати Тельця надто повільним та інертним, а Телець бачить Овна як надто імпульсивного та нераціонального. Але якщо ці знаки навчаться поважати один одного та приймати свої відмінності, то вони зможуть досягти компромісу та створити гармонійні стосунки.

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Рак і Водолій

Водний і повітряний знаки зодіаку дуже складно поєднуються між собою, вони не зможуть порозумітися в одній команді або дружній компанії. Рак — чуйний та емоційний, він цінує традиції та близькі стосунки. Водночас Водолій — незалежний і волелюбний, він прагне нових вражень. Ці знаки зодіаку мають різні підходи до життя, що призводить до конфліктів між ними. Рак може відчути себе незрозумілим та ігнорованим Водолієм, а представник повітряної стихії вважатиме Рака надто емоційним та нелогічним.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, у яких знаків зодіаку сімейне життя опиниться під загрозою у 2024 році. Також вони розказали, як потрібно худнути представникам різних знаків зодіаку.

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