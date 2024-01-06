Ось і вся любов: у 2024 році сімейне життя цих п'яти знаків зодіаку опиниться під загрозою

Астрологи прогнозують, що 2024 рік має стати переламним у долі п`яти знаків зодіаку. Деяки з них можуть зіткнутися з проблемами у сімейному житті. Адже цього року очікуютьсязатемнення в Овні та Терезах, які якраз відповідають за тему шлюбних союзів.

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Більш того, у лютому 2024 року розпочинається новий цикл Марса та Венери — гендерні планети відносин з'єднуються з Плутоном, який є головним чистильником гороскопа. Це означає, що за найближчі 2 роки шлюби, які не життєздатні та не приносять щастя, будуть зруйновані, інформує Ukr.Media.

Овен

У період затемнень з 25 березня по 8 квітня, а також з 18 вересня по 17 жовтня багато Овнів повністю переглядатимуть шлюб. Навесні рішення Овнів будуть зумовлені переглядом своїх планів на майбутнє — Ретроградний Меркурій у квітні 2024 року змусить представників цього сузір'я поставити собі запитання щодо того, наскільки партнер поряд відповідає вашому погляду на своє щасливе майбутнє.

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Терези

Вузол минулого йде за знаком Терези, а з кінця червня Чорний Місяць заходить у ваш знак, що говорить про серйозні проблеми у відносинах для представників цього знака. Частково це пов'язано з тим, що ви можете увійти до любовної інтриги і саме зрада може стати причиною розлучення. Особливо непростим періодом стане вересень 2024 року — Чорний Місяць з'єднається з вашим управителем Венерою, що може принести вам важке і непросте рішення в шлюбному союзі.

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Діва

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18 вересня відбудеться перше затемнення у знаку Риби, які триватимуть аж до зими 2027 року. Це означає, що з осені 2024 року Всесвіт починає змінювати ваше особисте життя і прибере з вашого життя той союз, в якому немає відповідальності партнерів або в цілому, шлюб не має майбутнього. Будьте впевнені, у ваше життя прийде серйозний партнер — Сатурн у секторі партнерів аж до квітня 2026 року знайомитиме вас із серйозними і справді гідними людьми.

Стрілець

Ви можете так сильно закохатися, що саме у 2024 році зважитеся на розлучення через абсолютно нову і максимально рідну людину, яка буквально увірветься у ваше життя. Все почнеться у червні 2024 року, коли Юпітер увійде до сектору шлюбу і ви помітите, що у вас з'явилася душевна та неймовірно важлива людина в оточенні. А вже у затемнення 2 жовтня у Терезах і Повний місяць в Овні 17 жовтня ви ухвалите максимально важливе рішення у шлюбі. Так, ви можете розлучитися, тому що новий партнер буде тією самою людиною всього вашого життя.

Близнята

Саме у ваш знак заходить Юпітер у червні 2024 року, але він встигне натворити справ у секторі ваших таємниць, приносячи дивовижну любовну історію у квітні та травні 2024 року. Готуйтеся, що у вас може з'явитися таємний шанувальник — основна дата 8 травня може стати днем першого побачення чи швидкоплинного знайомства. Якщо ви у шлюбі, то вам буде дуже складно зважитися на зраду, але наприкінці червня Чорний Місяць увійде до вашого сектору закоханості — пристрасть затьмарить ваш розум і до кінця 2024 року ви можете зважитися на розлучення.

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Фото Pixabay

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