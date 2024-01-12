Платити доведеться більше: у ПФУ розповіли, як і чому у 2024 році змінилася сума мінімального страхового внеску

З 1 січня 2024 року в Україні зріс до 7100 грн розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно, розмір мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати, з 1 січня становить 1562 грн на місяць. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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«Тобто для зарахування до страхового стажу одного повного місяця застрахованою особою/за застраховану особу має бути сплачено 1562 грн страхового внеску (22% х 7100 грн, де 7100 грн — розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року). З 1 січня змінилась також максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок). Вона становить 106 500 грн на місяць (15×7100 грн)», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому не потрібно сплачувати наперед добровільний внесок, а також, у якому випадку неповний місяць роботи зарахують до страхового стажу як повний.

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