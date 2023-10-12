Добровільний внесок не потрібно сплачувати наперед: у Пенсійному фонді пояснили важливий нюанс

В Україні, де у деяких категорій громадян з'явилася можливість онлайн збільшити свою майбутню пенсію, суми сплачених страхових внесків в межах максимальної величини (22 110 грн за місяць, тобто 22% від 15 мінімальних зарплат) зараховуються за той місяць, у якому надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Про це повідомили у відомстві.

Тобто, якщо в одному місяці тричі було сплачено добровільний внесок і три платежі надійшли на рахунок Фонду в цьому місяці, то всі кошти буде зараховано як сплата внеску саме за цей місяць, навіть, якщо при оплаті були зроблемі примітки про сплату за інші місяці. Врахування примітки, зробленої платником при сплаті добровільного внеску до кожного платежу, не передбачено.

«Щоб до страхового стажу було зараховано три місяці, потрібно сплачувати один раз в кожному з місяців добровільний внесок у розмірі не менше мінімального (на місяць сплати)», — повідомили в Пенсійному фонді.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Пенсійному фонді повідомили також, що якщо внесок сплачено, наприклад, в останній день місяця і на рахунок Пенсійного фонду кошти надійшли в цей день, до стажу буде віднесено місяць, в якому здійснено платіж. Якщо ж кошти на рахунок надійшли в перший день наступного місяця, то в стажі буде враховано саме цей наступний місяць.

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