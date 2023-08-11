У якому випадку неповний місяць роботи зарахують до страхового стажу як повний: у Пенсійному фонді назвали умову

Українське пенсійне законодавство передбачає, що цього року вийти на пенсію у 60 років можуть люди, страховй стаж яких складає не менше 30 років. Страховий стаж — це час, коли за працівника cплачувалися соціальні внески. Тобто за місяць має бути сплачений ЄСВ, тоді він враховується у страховий стаж.

Втім, буває так, що до страхового стажу враховують і неповний місяць. Деталі пояснили в ПФУ, даючи відповідь на запитання жінки, яка у минулому місяці відпрацювала лише 20 днів і цікавилася, чи можуть вони бути враховані.

«Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Наприклад, щоб липень 2023 року було зараховано до страхового стажу як повний, за особу (або особою) має бути сплачено страховий внесок у розмірі не менше 22% мінімальної зарплати: 6700×22% =1474 грн», — зазначили в ПФУ та додали, що якщо за 20 днів роботи було нараховано заробітну плату не менше 6700 грн, до страхового стажу буде враховано повний місяць.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть отримувати подвійний страховий стаж і завдяки цьому набагато раніше виходити на пенсію. Таке право, зокрема, мають медичні працівники, які працювали у протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я; психіатричних закладах охорони здоров'я; відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД та у інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Фото Pixabay

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