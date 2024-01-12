«Екстрасенсів не існує»: колишній режисер популярного шоу розкрив шокуючу правду про залаштунки проєкту

Колишній режисер популярного шоу «Битва екстрасенсів» та «Слідство ведуть екстрасенси» (телеканал СТБ) Дмитро Томашевський розкрив правду про залаштунки проєкту та розвінчав міфи про надприродні здібності його учасників.

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За словами режисера, який також проводив кастинги та був редактором, вже сплив термін контракту про нерозголошення, тож може розповісти, як шоу знімались насправді. Він каже, що пішов з проєктів, бо йому соромно обманювати людей.

«Мені кармічно соромно, що я це робив і не усвідомлював, як це працює. Знаєш, чим екстрасенс відрізняється від ілюзіоніста? Ілюзіоніст одразу каже тобі, що буде ілюзія або фокус. Екстрасенс цього не каже… Для них це було по-справжньому. Деякі вірили, а деякі розуміли, що коїться. Ті, хто розумів, за ними був прискіпливіший контроль. Ті, хто не розуміли, їм підводили думку і казали: «Все. Оцю думку і більше нічого не говориш. Тоді ти пройдеш», — розповів Томашевський в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Так звані екстрасенси казали на камеру те, що було прописано в сценарії, а простих людей, які дійсно вірили в містику, просто використовували.

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«Наприклад, є село, і в ньому щось страшне трапилося. Туди приїжджає журналіст, ставить питання, людина відповідає щиро зі сльозами і надією на допомогу. Всю цю інформацію переносять у сценарій і дроблять так, щоб кожен з екстрасенсів щось трохи сказав. А як саме донести до екстрасенса, щоб він це сказав, це вже техніка редактора. Жодного разу не було прояву реального екстрасенса. Жодного. Не існує екстрасенсів, немає їх», — зазначив Дмитро.

Колишні учасники подібних шоу, завдяки телевізійній популярності, продовжують робити всілякі прогнози та зарабляють на цьому.

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Зокрема, двічі переможець і суддя проєкту «Битва екстрасенсів», постійний експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов складає гороскопи.

Марія Тиха робить розклади на картах таро та прогнозує закінчення війни.

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Фото: instagram.com/tomashevskyi_dima

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