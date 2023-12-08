Залишилось почекати декілька місяців: відомий астролог назвав дату закінчення війни

Кровопролитна війна в Україні закінчиться 2 червня 2024 року. Цій події сприятиме «диявольська» комета, яка зайшла в нашу сонячну систему і наблизиться до Землі до цієї дати.

РЕКЛАМА

В цьому впевнений астролог Влад Росс, передає «Апостроф».



«Та комета, яка прилетіла до нашої сонячної системи, називається „диявольська“ комета. Останній раз вона наближалася до Землі в момент смерті Сталіна, в 1953 році. Я очікую, що до 2 червня, завдяки кометі, війна закінчиться», — заявив Росс.

Він додав, що, можливо, це не станеться так, як нам усім хочеться. Але бойові дії принаймні «заморозяться».

«Все тому, що комети вносять хаос у задані планетами структури. Вони все, буквально, перевертають. І дуже часто, вони провісники жаху і Апокаліпсису. Особливо, якщо вона червона. Цю комету можна буде бачити неозброєним оком пізньою весною. І вона прилетить і запобігне цій війні», — підкреслив Росс.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше Влад Росс прогнозував, що 24 листопада Марс залишить Скорпіон, і війна середньої тяжкості, зокрема, під Бахмутом та під Авдіївкою, поступово переходитиме до найнижчої стадії військової напруги.

Також варто нагадати, що мольфар Макс Гордєєв та головна відьма України Марія Тиха зробили разом розклад, який показав, що російсько-українська війна триватиме ще щонайменше рік, але закінчиться протягом наступних трьох років.

РЕКЛАМА

І, нарешті, популярна в соціальних мережах українська екстрасенс та тарологиня Ірина Клевер заявила, що до Нового року має статися подія, яка подарує українцям надію на закінчення війни.

РЕКЛАМА

504

Читайте нас у Facebook та Instagram