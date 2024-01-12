Народна депутатка України Мар'яна Безугла подала заяву на вихід із партії та фракції «Слуга Народу». Заяви офіційно прийняли. Вона додала, що незабаром залишить комітет із оборони та розвідки, повідомляє «Інформатор-Україна».

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«Я продовжу працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», 5 січня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.

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