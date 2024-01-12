Мар'яна — все: «слуги» позбулися Безуглої
Народна депутатка України Мар'яна Безугла подала заяву на вихід із партії та фракції «Слуга Народу». Заяви офіційно прийняли. Вона додала, що незабаром залишить комітет із оборони та розвідки, повідомляє «Інформатор-Україна».
«Я продовжу працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони ще з більшою інтенсивністю і відкритістю», — написала вона.
Як писали «ФАКТИ», 5 січня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.393