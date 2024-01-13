Половина «кинджалів» не досягли цілей: в Повітряних силах розкрили подробиці масованої атаки рф на Україну

У ніч на 13 січня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Сили протиповітряної оборони знищили 8 ракет.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Під час удару по Україні ворога застосував крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога, зокрема:

-7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії;

-3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області Росії;

-6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску — Тамбов, Росія);

-до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, Росія);

-6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області, Росія;

-2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — тимчасово окуповано територія Херсонської області);

-4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянська область, Росія).

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Протиповітряна оборона знищила 8 повітряних цілей — 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

«Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби», — зазначили в пресслужбі Повітряних сил.

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Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону додав, що серед ракет, які направили в Україну, було шість «кинджалів».

«Сьогодні ми бачили шість «кинджалів, ми про них повідомляли. І зрештою шість їх було, половина точно не досягла цілей — це 100%», — сказав Ігнат.

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На запитання про те, чи були під час сьогоднішньої атаки фальш-цілі, речник Повітряних сил сказав, що не виключає, що було кілька цілей, де був ворожий вплив.

Він додав, що понад 20 повітряних засобів не досягли мети. За його словами, вони могли впасти на відкритій місцевості або був підрив у повітрі чи дія засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, вранці 13 січня над всією Україною лунала повітряна тривога. Вибухи чули в Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Про постраждалих не повідомлялось, але у Дніпрі є влучання.

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