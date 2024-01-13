Не акцентуйте на зовнішності: яких помилок важливо уникати, роблячи дамі комплімент

По правді кажучи, правила етикету — це складна річ. Наприклад, бажано знати, які квіти не можна дарувати молодим дівчатам і зрілим жінкам. Та ж ситуація з компліментами. Вони можуть бути чудовими, але, роблячи комплімент жінці, потрібно багато чого враховувати. Знання того, як зробити комплімент дівчині найкращим чином, покаже їй, що вона вам не байдужа. Роблячи компліменти, слід уникати деяких речей, зазначає видання Tribuneonlineng.com. Ось деякі з них.

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З точки зору етикету, мало що може бути гірше, ніж комплімент, зроблений лише заради компліменту. Компліменти не повинні бути випадковими або для галочки. Приємні слова, сказані жінці, мають бути щирими і чесними. Адже вона, швидше за все, має безліч чудових якостей. Але якщо ви цього не відчуваєте, то відмовтеся від цієї справи.

Ви можете захотіти зробити жінці комплімент, але вона може не захотіти його чути. Більшість джентльменів мають найкращі наміри, коли справа доходить до компліментів. Добрі наміри важливі. Але пам'ятайте, що справа не в намірах, а у впливі. Ваш комплімент може бути вдумливим і добрим, та попри це він все одно може не принести жінці задоволення. Це може бути не те, що вона хоче почути. Вона може відчути тиск, переляк чи навіть страх. Зверніть увагу на її реакцію, і якщо є хоч якісь ознаки того, що дама не відчуває вашого компліменту, то настав час відступити.

Не робіть компліменти її зовнішності (звичайно, якщо ви не зустрічаєтесь давно). Всім подобається, коли їх цінують за зовнішність, але це не те, за що жінки хочуть, щоб їх цінували найбільше. Абсолютно нормально робити компліменти своїй дівчині щодо її зовнішності, але тільки якщо вам комфортно один з одним. Якщо ні, то коментування її зовнішнього вигляду виглядатиме поверхнево і змусить жінку підозрювати вас у певних намірах. Не робіть компліментів жодній частині її тіла, навіть очам (знову ж таки, якщо ви не були разом деякий час). Ще гірше, коли ви зосереджуєтесь на конкретних частинах тіла, тому що ці зони зазвичай не можна легко змінити.

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Ніколи не робіть компліментів щодо її віку. Це дає жінці відчуття неминучої приреченості. Це також означає, що їй доведеться залишатися молодою, щоб отримати вашу прихильність.

Не давайте порад, замаскованих під компліменти. Сказати жінці: «Ти така гарна, коли носиш червоне» або «Ти така красива, коли посміхаєшся» — це не комплімент. Цілком очевидно, що це маніпулятивні підштовхування, щоб змінити жінку відповідно до ваших потреб. Не кажіть їй, що вона не схожа на інших дівчат. Бути не схожою на інших — це не комплімент. Це здається нещирим і змушує жінку відчувати тиск, щоб не потрапити в коло звичайних речей, які очікуються від дівчат.

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Раніше експерти з'ясували, якою має бути жінка, щоб звести з розуму будь-якого чоловіка.

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