Готуємось до 8 березня: які квіти не можна дарувати молодим дівчатам і зрілим жінкам

В зв'язку з тим, що 8 березня, більш за все, залишиться у списку свят, хоч, можливо, з дещо видозміненою назвою, більшості чоловіків варто вже сьогодні почати думати про подарунок своїм коханим, мамам та колегам.

При цьому важливо не забувати, що гарний букет квітів стане хорошим доповненням до основного подарунка. До того ж більшість дівчат і жінок люблять отримувати квіти від своїх кавалерів.

Але важливо правильно обирати квіти для коханих і не допускатися прикрих помилок, які можуть знизити цінність подарунка і розчарувати красуню, для якої призначалися.

Які квіти не можна дарувати дівчатам і жінкам?

Правила етикету говорять про те, що Барбарис може означати образу, Валеріана — вітряність.

В той же час жовті левкої — символ полум'яного кохання, квітка граната означає, що ви обожнюєте людину, гілка ліщини — сердечна туга.

Також молодим дівчатам не варто дарувати яскраво-червоні квіти. Найчастіше це означає пристрасть, бажання завоювати її.

А щодо жовтих троянд і тюльпанів, то тут треба знати, чи забобонна дівчина. Бутони квітів, особливо троянд, які вже розпустилися та краї пелюсток, що починають жовтіти, довго не простоять. Про дарувальника можуть подумати погано.

Жінкам у віці не прийнято дарувати темні квіти, які швидко в'януть. Не варто дарувати квіти, які надушили дешевим парфумом, посипали блискітками або загорнули у велику кількість упаковки.

І ще декілька важливих порад.

Парна кількість квітів

Усім відомо, що парна кількість квітів приноситься лише на кладовище та похоронні процесії. Якщо ви подаруєте парну кількість квітів своїй коханій, вона точно не оцінить це як позитивний знак уваги. Так само уникайте квітів, які зазвичай носять на кладовище. До їхнього переліку зазвичай входять гвоздики, білі кали та лілії.

Штучні квіти або сухоцвіти

Штучні букети знову-таки носять лише на цвинтарі, тому їх категорично не можна ані дарувати, ані зберігати вдома. До того ж зараз люди все частіше відмовляються від траурних букетів задля збереження навколишнього середовища. Що стосується сухоцвітів, то вона символізують мертву енергію. На додачу будь-які квіти хочеться понюхати, а від сухоцвітів запаху точно не почуєш. На противагу лиш уявіть, як тішитиме око букет живих квітів.

Квіти з сильним ароматом

Краще відмовитися від таких квітів саме через те, що вони виділяють занадто різкі запахи. У вашої коханої може розболітися голова чи навіть розпочатися неочікувана алергія. Тоді все враження від квіткового компліменту буде зіпсованим. До таких квітів належать бузок, жасмин, гарденія та деякі види троянд.

«Чоловічі» квіти

Також деякі жінки можуть образитися, якщо їм піднесуть чоловічі квіти. Ви будете здивовані, проте існує цілий етикет дарування квітів. У ньому чітко прописано, які квіти належить дарувати жінкам, а які є насправді чоловічими. Традиційно чоловічими вважаються гладіолуси, антуріуми, дельфініуми, жоржини, кали та навіть орхідеї. Проте потрібно звертати увагу на колір і відтінок пелюсток. У подарунок чоловікові краще вибирати бордові, фіолетові, сині, білі або червоні квіти.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» вже розповідали, як можна вразити рідну людину квітковою композицією.

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