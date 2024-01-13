До Залужного нічого не «липне»: в Раді прогнозують, що залишать депутатів без «броні»

«Непопулярне» рішення щодо зняття броні від мобілізації для чинних депутатів або інших представників істеблішменту, швидше за все, буде ухвалено.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише РБК-Україна.

Зараз резонансний законопроєкт про мобілізацію перебуває на доопрацюванні в Міністерстві оборони після його відкликання урядом.

За інформацією видання, розробники налаштовані піти на часткове пом'якшення норм, але загальну концепцію при цьому залишать — зокрема, щодо обмежень для ухилянтів (проти чого жорстко виступають депутати).

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«Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє», — цитиє видання одного з депутатів від «Слуги народу».

Ймовірно, дійти компромісу всім учасникам процесу було б простіше, якби у справу не втручалась чиста політика.

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Так, за інформацією низки джерел, спочатку на Банковій хотіли зробити так, щоб загалом непопулярну тему мобілізації (якщо оцінювати непопулярність з електоральної точки зору) комунікували насамперед військові та особисто головком Валерій Залужний.

У результаті з цієї ідеї особливо нічого не вийшло — хоча й рішення повернути законопроект до Кабміну було подано як спільну ідею депутатів та військових.

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Втім, спроби «пристебнути» Залужного до теми мобілізації не припиняться — за словами одного зі співрозмовників видання, саме його визначать доповідачем щодо законопроєкту, коли документ нарешті дістанеться сесійної зали.

«Погляньте, до Залужного ж нічого не „липне“, хоча ТЦК — це чисто його зона відповідальності. Коли когось пакують на вулиці, то винен хто завгодно: самі ТЦКшники, їхній військком-начальник, більш загально — влада, президент, Кабмін, депутати, „Слуга народу“, хто завгодно тільки не Залужний», — зазначив один зі співрозмовників.

А паралельно з перипетіями мобілізаційного законопроєкту в парламенті розвивалася інша історія, пов'язана з гіперактивним заступником голови профільного комітету з нацбезпеки Мар'яною Безуглою. І ця історія внесла додатковий хаос до (і без того проблемних) дебатів навколо законопроєкту — зокрема, спровокувавши чи не перше за час повномасштабної війни блокування парламентської трибуни.

Як йдеться у матеріалі, крім зняття «броні» з депутатів, є ще одна ідея — в принципі відмовитися від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію, замінивши його декількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію.

Але проти цього виступає військове керівництво. Там побоюються, що в один момент отримає право на демобілізацію одразу величезна кількість військовослужбовців — тих, хто пішов до армії у перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх не буде кому.

Зазначимо, що наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки та оборони разом з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Але згодом стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець, який спеціалізується в тому числі й на питаннях мобілізації, зазначив, що законопроєкт щодо мобілізації, який Кабмін виносив на розгляд парламенту, має норми, які суперечать законодавству, або які важко виконати.

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