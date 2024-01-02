«Який з нас зиск?»: віцеспікер Ради пояснив, чому нардепів не мобілізують

В новому законопроєкти про мобілізацію, який внесено у Верховну Раду, зокрема, визначаються категорії військовозобов`язаних, які мають права на відстрочку чи звільнення зі служби. Серед них — й чинні нардепи.

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Про те, чому депутатів зараз не мобілізують, розмовляли радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, пише «Українформ».

«Так Кім (Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, — Авт.) же сказав учора — який з нас зиск?» — відповів на відповідне запитання Корнієнко.

У свою чергу Лещенко зазначив, що у разі призову політиків «непопулярні рішення про мобілізацію будуть виглядати, можливо, більш правдиво в очах суспільства», посилаючись на тезу, яку він часто чує.

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На що Корнієнко сказав наступне: «Відповідей декілька тут. Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна — більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно буде заважати перемагати, функціонуванню держави. Інша відповідь — така більш морально етична. Я думаю, якби депутати, їхні родини, оточення менше демонстрували б таку поведінку, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало. У нас під час війни, за час війни вже 3 чи 4 кейси з НАБУ, з підозрами НАБУ або зі справами НАБУ. Щодо взагалі довіри до парламенту, то ми бачили нещодавно опитування американські — там ще менше довіра, аніж до нас. Це, напевно, якесь явище світове, що парламентаризм не сильно викликає в суспільстві схвалення, але всі розуміють, що це навіщось треба».

Він нагадав про слова Віталія Кіма, який говорив про застосування до депутатів тих самих підходів, як до пересічних українців.

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«Це ж справедливо має бути, правильно — у когось є діти, хтось інвалід, хтось — поза межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 людей. Ну, це навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям — а платити більше доведеться. Зараз депутат отримує на руки біля 80 тисяч, а буде отримувати більше 100, якщо воюватиме», — сказав перший віцеспікер та додав: «Тобто, тут треба зрозуміти, що в цьому — російська пропаганда (вона є точно, тому що росіянам максимально вигідно, щоб не було парламенту робочого). А на іншому краї є оця-от вимога суспільства до депутатів бути нормальними людьми, не красти гроші, не кидати їх через паркан. Під час війни адекватно себе поводити. Не витрачати. Якщо ти маєш зайві гроші, віддавай їх на армію абощо. І от між цим вся історія і коливається. Мені теж ставили це питання, але я пояснював. Насправді, я планую пройти курс або пілотування дрона, або — якщо з’являться адекватні короткочасні курси створення РЕБів, дронів. Тобто, я б якусь додаткову функцію собі отримав, тому що є підозра, що це все надовго, і мати додаткову напівмілітарну спеціальність — дуже було б корисно».

Олександр Корнієнко припустив, що в армії він міг би працювати на кухні. Адже має досвід приготування страв для десятків людей.

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«Але хочеться бути корисним державі, якщо наша каденція закінчиться рано чи пізно. А проблеми з північним сусідом можуть закінчитись набагато пізніше, ніж наша каденція. Тому тут треба розуміти, що все одно всі до цього ми прийдемо», — додав він.

Нагадаємо, що видання «Форбс» розповідала про ідею, яку наразі обговорюють в Офісі президента, стосовно надання броні громадянам, які мають високі зарплати та сплачують великі суми податків.

Фото зі сторінки Олександра Корнієнка у соцмережах

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