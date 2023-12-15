«Ми рішуче засуджуємо, але це ненавмисно»: у НАТО відреагували на падіння російського БПЛА у Румунії

Міністерство закордонних справ Румунії висловило свою точку зору на ситуацію з новим російським безпілотником, що розбився на території країни посеред ночі 14 грудня в безлюдному периметрі поблизу села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені. Інцидент викликав паніку серед румунів.

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На місці падіння БПЛА утворився 1,5-метровий кратер

«Це нове порушення повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву. МЗС рішуче закликає припинити неодноразові атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальну ескалацію російською федерацією безпекової ситуації, у тому числі на румунсько-українському кордоні», — йдеться у повідомленні, пише Antena.

Міністерство закордонних справ поінформувало, що проводить консультації з союзниками по НАТО щодо подій на румунсько-українському кордоні, в тому числі даного інциденту.

Також міністерство закордонних справ Румунії у зв'язку з інцидентом викликала російського посла у Бухаресті Валерія Кузьміна.

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«Це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву», — заявили у відомстві.

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Тим часом у НАТО заявили, що падіння російського БПЛА не було навмисною атакою окупантів.

Про це заявив представник Північноатлантичного альянсу Ділан Вайт.

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«Ми рішуче засуджуємо російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні та вздовж Дунаю. НАТО не має інформації, що вказує на будь-які навмисні атаки росії проти союзників. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і знаходимося в тісному контакті з румунською владою», — написав він в Х.

Ден Некуалеско, посол Румунії в НАТО, додав, що в ніч проти 14 грудня ВПС Румунії і винищувачі союзників були підняті в повітря для проведення моніторингових місій.

Нагадаємо, Румунія вже заявила, що буде збивати російські безпілотники в разі небезпеки і використовувати «всю військову міць» для захисту своєї території.

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