«Ми рішуче засуджуємо, але це ненавмисно»: у НАТО відреагували на падіння російського БПЛА у Румунії
Міністерство закордонних справ Румунії висловило свою точку зору на ситуацію з новим російським безпілотником, що розбився на території країни посеред ночі 14 грудня в безлюдному периметрі поблизу села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені. Інцидент викликав паніку серед румунів.
«Це нове порушення повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву. МЗС рішуче закликає припинити неодноразові атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальну ескалацію російською федерацією безпекової ситуації, у тому числі на румунсько-українському кордоні», — йдеться у повідомленні, пише Antena.
Міністерство закордонних справ поінформувало, що проводить консультації з союзниками по НАТО щодо подій на румунсько-українському кордоні, в тому числі даного інциденту.
Також міністерство закордонних справ Румунії у зв'язку з інцидентом викликала російського посла у Бухаресті Валерія Кузьміна.
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«Це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву», — заявили у відомстві.
Тим часом у НАТО заявили, що падіння російського БПЛА не було навмисною атакою окупантів.
Про це заявив представник Північноатлантичного альянсу Ділан Вайт.
«Ми рішуче засуджуємо російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні та вздовж Дунаю. НАТО не має інформації, що вказує на будь-які навмисні атаки росії проти союзників. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і знаходимося в тісному контакті з румунською владою», — написав він в Х.
Ден Некуалеско, посол Румунії в НАТО, додав, що в ніч проти 14 грудня ВПС Румунії і винищувачі союзників були підняті в повітря для проведення моніторингових місій.
Нагадаємо, Румунія вже заявила, що буде збивати російські безпілотники в разі небезпеки і використовувати «всю військову міць» для захисту своєї території.112