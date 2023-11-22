Заблокують четвертий пункт пропуску: польські перевізники пішли на загострення ситуації

Польські протестувальники заявили про розширення акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Так, з 23 листопада за їх сприяння буде перекрито рух через пункт пропуску «Медика-Шегіні». За словами лідера протестувальників Рафала Меклера із ультраправого Національного руху, туди виходять польські фермери.

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Також учасники акції мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до лютого наступного року.

«Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень», — повідомив Меклер.

Як відомо, на початку листопада група польських страйкарів оголосила про блокування руху вантажного транспорту на трьох найбільших пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчова» і «Рава-Руська-Гребене». Протестувальники вимагають поновити для українських перевізників процедуру отримання дозволів на вантажні перевезення, яку Єврокомісія скасувала у лютому 2022 року через повномасштабне російське вторгнення до України. Уряд України створив на кордоні Штаб допомоги українським водіям.

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Тим часом приклад польських перевізників підтримали також у Словаччині, де нині блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке».

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