Військовий експерт Олександр Коваленко розповів про оперативну ситуацію на лівобережному плацдармі ЗСУ у Херсонській області та пояснив його доцільність.

«Російські окупаційні війська продовжують робити спроби з блокування і витіснення українських підрозділів з Кринок. Для цих цілей застосовуються в основному підрозділи 26-го МСП 70-й МСД 18 ОВА і поки що невбивається 810-й ОБр МП, зведені в три тактичні групи, з флангів Козачі Табори-Кринки, Корсунка-Кринки та фронтально з траси 2206 року через лісовий масив», — пише військовий експерт.

ВІДЕО ДНЯ

«При цьому ГВ «Днєпр» зараз має ресурс близько 72,5 тис л.с. комплектація якого це:

танки — близько 400 од.;

ББМ — близько 1 тис;

ствольна артилерія — близько 530 од.;

РСЗВ — менше 100.

В останні дні відзначається з одного боку незначне зменшення загальної чисельності ГВ «Днєпр» за особовим складом, з іншого, явний приріст за ББМ. З 20-х чисел грудня 2023 року як мінімум +50 ББМ, з урахуванням регулярних, щоденних втрат. Це нарощування натякає на підготовку більш інтенсивних штурмових дій у найближчій перспективі із застосуванням відповідної компоненти.

РЕКЛАМА

Крім того, між селом Пойма та Піщанівка з'явилося 3 ТБ 17-го ТП. Раніше 17-й ТП фіксувався у районі Нової Маячки.

Не безпідставне припущення, що командування РОВ виношує плани витіснення СОУ з Кринок до старту так званих виборів президента Росії, щоб плацдарм на лівому березі Херсонської області не псував загальну, ефемерну картину епічного наступу «за планом». Якщо ж це не вдасться зробити до березня, то не здивуюся, якщо генерал Теплинський раптово запакує валізи і вирушить у відрядження до Сирії.

РЕКЛАМА

Крім того, посилення ділянки між Заплавою та Піщанівкою підрозділами 17-го танкового полку, недвозначно натякає на деякі побоювання командування ГВ «Днєпр» на рахунок цієї ділянки, що нависає над розвилкою 2206 та Е-97.

Не менш недвозначно виглядає, ще в грудні відправлені на захід від Олешок підрозділи 24-ї МСП 70-ї МСД, а в районі Підлісного підрозділів 127-й ОРБр, для посилення 404-ї МСП терморегулюючих вентилів… кхм, територіальних військ противника. Мабуть добірні ТрВшники не справляються там із чимось, чи кимось, але хто знає, із чим чи ким саме. Тому їм і підсипали батальйон розвідосів.

РЕКЛАМА

Також до питання про доцільність плацдарму Кринок.

Кринки це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група утримує плацдарм у протидії силам у 200 разів перевищують її за чисельністю. При цьому, не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотною компонентою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів.

Кринки, це саме той приклад нової фази війни, про яку я нещодавно писав — меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати РОВ в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто непорівнянні з втратами СОУ.

За час утримання плацдарму, верифіковано знищення понад сотні одиниць російської техніки, а траса 2206 перетворилася на цвинтар для неї. Ряд підрозділів 328-го ДШП 104-ї ДШД були відведені для відновлення боєздатності, що зараз для РОВ є дуже великою рідкістю.

Висновки? 300 спартанців нервово курять осторонь, при згадці Кринок", — підбиває підсумок Олександр Коваленко.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

236

Читайте нас у Facebook та Instagram