Росіяни на фронті все частіше здаються в полон цілими групами: у ЗСУ назвали причину

Російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон. Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців», — розповів він.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася в взагалі без бою.

«Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря», — додав речник.

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Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон — нелюдське ставлення до них з боку командування.

«Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у „холодні ями“, б'ють і погрожують розстрілом», — розповів речник.

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В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія повітряно-десантних військ зс рф), продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області.

Зазначається, що матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337- го полку.

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Жінка додала, що військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення. Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку в якості «гарматного м’яса».

В ISW також повідомляють, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії.

Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу.

Як писали «ФАКТИ», раніше один з полонених окупантів відмовився повертатися назад до росії.

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