У ніч на неділю, 14 січня, в Centre Videotron у Квебеку (Канада) відбувся бій між чемпіоном WBC, IBF і WBO у напівважкій вазі росіянином з канадським паспортом Артуром Бетербієвим (20 перемог, всі — нокаутом), котрий нокаутував минулого року Ентоні Ярда, і обов'язковим претендентом на титул WBС, ексчемпіоном світу у другій середній вазі британцем Каллумом Смітом (29 перемог, 21 з них — нокаутом, 2 поразки).

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Чемпіон з перших раундів домінував у рингу і в сьомій трихвилинці двічі відправив британця, який мав величезні гематоми на обличчі, в нокдаун. Після другого падіння підопічного на ринг вискочив тренер британця Бадді Макгірт, сигналізуючи про необхідність припинити побиття. 20-а дострокова перемога Бетербієва у 20 поєдинках!

До речі, на момент зупинки бою в сьомому раунді Бетербієв лідирував на суддівських записках з рахунком 59:55 та 58:86 (двічі), значно перевершуючи суперника у кількості та якості атакувальних дій згідно зі статистикою CompuBox. Досить відзначити, що у переможця точними виявилися 182 з 471 удару, тоді як британець влучив лише 59 разів за 366 спроб.

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«Мені пощастило, — сказав Артур Бетербієв, який захистив свої титули, в інтерв'ю після перемоги. — Звичайно, мій тренер, моя команда зробила багато важкої роботи зі мною. Це теж зіграло свою роль, але я думаю, що це удача. Ми мали кілька стратегій, треба бути готовим до різного розвитку подій. Сміт дав мені добрий бій. Він сильно боксував. Дякую йому. Але сьогодні удача була на моєму боці. Так, звичайно, я хочу бою за звання абсолютного чемпіона світу проти Дмитра Бівола. Мені потрібний ще один четвертий чемпіонський пояс».

За словами промоутера росіянина 92-річного Боба Арума, бій між Артуром Бетербієвим і Дмитром Біволом може відбутися влітку 2024-го в Саудівській Аравії через три місяці після закінчення Рамадану, який цього року триватиме з 10 березня по 9 квітня.

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Артур Бетербієв та його 92-річний промоутер Боб Арум

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артур Бетербієв у бою за три чемпіонські пояси нокаутував Джо Сміта-молодшого.

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Фото X Top Rank Boxing

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