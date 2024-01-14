Не тільки F-16: у Повітряних силах розповіли, які ще західні літаки очікують для захисту неба України

В Україні, яка веде боротьбу проти російської агресії, Повітряні Сили розглядали і розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації країни. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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«В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому», — заявив він.

За словами Олещука, сьогодні на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, поступово їх замінюватиме західна техніка.

«Звісно одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 — A-10 Thunderbolt II», — пояснив він.

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Зазначимо, що багатоцільовий французький Mirage 2000 є дуже відомим винищувачем, який має хорошу маневреність. Особливістю винищувача Mirage 2000 є те, що він має дельта-крило. Саме це і забезпечує його швидкісні можливості та чудову маневровість. Озброєння Mirage 2000 може бути різним: повітряно-бойові та повітряно-наземні ракети, бомби та ракети, включаючи ракету MICA, ракету SCALP та лазерно-наведену бомбу (LGB) тощо.

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Американські винищувачі A-10 Thunderbolt II, які мають прізвисько Warthog, відомі через їхню виключну живучість, простоту обслуговування, низьку вартість польоту та доведену бойову ефективність. Також A-10 не має високих вимог до злітно-посадкових смуг — штурмовик може базуватися навіть на ґрунтових аеродромах. Максимальна швидкість — 706 км/год, а дальність польоту — 2000 км.

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Як писали «ФАКТИ», у Румунії вже розпочалась підготовка українських пілотів, які літатимуть на F-16. Також стало відомо, що Данія відклала передачу F-16 Україні.

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