Росіяни споряджають безпілотники саморобними гранатами з отруйними речовинами, у січні — вже понад 50 випадків, — Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 32 ракетних та 91 авіаційний ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 2 атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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У Генштабі в черговий раз повідомляют, що ворог на фронті використовує хімічну зброю — Силами оборони зафіксовано 626 фактів, з них лише за січень поточного року — 51 випадок.

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Фото Генштабу

Фото Генштабу

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Фото Генштабу

«При цьому динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин. Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте, застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин», — зазначили в Генштабі та додали, що 14 грудня 2023 року було виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.

36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України

Коментуючі застосування росіянами хімічної зброї, в Інституті вивчення війни зазначають, що раніше 810-а бригада морської піхоти визнавала навмисне застосування — загарбники скидали гранати К-51 на позиції підрозділів Сил оборони біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.

В ISW також відзначали, що росіян є учасниками Конвенції щодо хімзброї, яка забороняє використовувати такі речовини у якості метода ведення війни.

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко, аналізуючи ситуацію на плацдармі, не виключав, що росіяни прагнуть витіснити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини до початку президентських виборів в росії.

Фото Генштабу ЗСУ

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