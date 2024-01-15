За добу росія втратила 980 своїх військових, 24 артилерійських системи і 14 танків, — Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують чинити воєнні злочини на загарбаних територіях України, а також завдають нових руйнівних ударів по мирних містах і селах. Як підрахували у Генеральному штабі ЗСУ, за добу 14 січня було зафіксовано 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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У відповідь авіація Сил оборони атакувала 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, сили ППО — знищили керовану авіаційну ракету Х-59, а підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів противника.

Крім того, за повідомленням Сил оборони Півдня, увечері 14 січня над Азовським морем було уражено одразу 2 літаки вкс рф — рідкісний А-50, призначений для далекого радіолокаційного виявлення та управління, та бомбардувальник ІЛ-22

«Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам ВСК РФ, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря», — повідомив нардеп Юрій Мисягін у Telegram.



Також за добу ворог втратив ще 980 своїх вояк, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем та понад 30 одиниць автомобільної і спеціальної військової техніки.

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На передовій 14 січня відбулося 94 бойових зіткнення. По основних оперативних напрямках:

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Куп’янський — відбито 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області;

Лиманський — відбито 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської та Верхньокам’янського Донецької області;

Бахмутський — відбито 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Авдіївський — відбито 11 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського;

Мар’їнський — в районі Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 16 атак;

Запорізький — відбито 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Один з епізодів битви з ворогом показали у Сухопутних силах ЗСУ.

«Поблизу Авдіївки досить небезпечно пересуватися на броньованій техніці, бо хлопці з БУАР 110 все бачуть, а РУБпАК товче все, що рухається, а що не рухається рухає і теж товче», — підписали вони невелике відео.

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Тим часом на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Також за добу було зірвано 7 штурмових дій на позиції українських захисників.

Нагадаємо, військовий з батальйону «Вовки Да Вінчі» розповів «ФАКТАМ», що після FPV-дронів невдовзі стане новим технологічним проривом на полі бою.

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