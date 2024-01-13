П’яні російські окупанти випустили 10 куль у цивільного на Херсонщині: стали відомі подробиці

Головне управління Нацполіції у Херсонській області розслідує кримінальне провадження щодо двох військовослужбовців рф. Вчергове представникам окупаційних військ інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Про це стало відомо з опублікованих підозр на сайті Офісу генпрокурора.

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Мова йде про Ігоря Турка, 1975 р. н., і Дениса Чернова, 1985 р. н. Вони проходили службу у складі 126-ї окремої бригади берегової оборони 22 армійського корпусу Берегових військ ВМФ Південного військово округу ЗС рф (військова частина 12676).

Як стало відомо із матеріалів справи, 9 травня 2023 року дані військові злочинці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння й озброєні автоматом Калашнікова, незаконно проникли на територію домоволодіння села Нова Збур’ївка Скадовського району. У будинку проживав потерпілий Олександр Максименко 1959 року народження. Він у складі Збройних Сил чи інших збройних формувань не перебував, жодної зброї не мав, участі у бойових діях не брав.

Російські окупанти стали звинувачувати чоловіка в тому, що його син начебто служить у Збройних Силах України, почали завдавати ударів руками та ногами по обличчю та тулубу. Побиття потерпілого тривало близько 15 хвилин, допоки Максименку не вдалося самотужки вирватись та забігти до свого будинку, намагаючись знайти безпечне місце. Після цього російські кати забігли за чоловіком у будинок та зачинили за собою двері.

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Вони здійснили понад 10 пострілів з автоматів Калашнікова. Внаслідок вогнепальних поранень в голову, грудну клітину та серце чоловік помер.

Наразі затримати його вбивць ще не вдалось. Якщо це станеться, вони можуть отримати довічне позбавлення волі.

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Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про підлі прийоми росіян на полі бою. Нагадаємо, на Донбасі окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон через брак набоїв.

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