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Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл на межі розлучення після скандальних заяв Брітні Спірс

17:30 15 січня 2024
Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл

Відомий американський співак і актор Джастін Тімберлейк опинився на межі розлучення зі своєю дружиною, акторкою Джессікою Біл після скандальних заяв поп-ікони Брітні Спірс. За інформацією інсайдерів, пара зараз активно намагається врятувати свій шлюб, звертаючись по допомогу до сімейного психотерапевта.

«Вони люблять один одного і дійсно намагаються вирішити свої проблеми через сеанси сімейної психотерапії, але, на жаль, поки що без особливих успіхів», — повідомляє джерело, цитоване виданням Life and Style. За його словами, переїзд до нового будинку в Монтані також не приніс очікуваних результатів: «Вони вирішили почати все з чистого аркуша, але проблеми залишаються».

Зазначимо, що чутки про проблеми у стосунках Тімберлейка і Біл почалися в жовтні минулого року, після публікації скандальних мемуарів Брітні Спірс. У своїй книзі співачка детально описала стосунки з Джастіном Тімберлейком, в яких вони зустрічалися з 1997 по 2002 рік. Спірс також розкрила драматичні моменти, включно з примусом до аборту. Вважається, що ці одкровення стали причиною напруженості в шлюбі Тімберлейка і Біл. Питання про збереження їхнього союзу залишається відкритим.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що чемпіонка світу та Європи зі стрибків у довжину Івана Шпанович подала на розлучення після двох років шлюбу.

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