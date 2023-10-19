Скандальні мемуари: Брітні Спірс заявила, що робила аборт від Джастіна Тімберлейка

Брітні Спірс в автобіографії «Жінка в мені» стверджує, що була вагітна від Джастіна Тімберлейка, але під його наполяганням зробила аборт. Фрагмент з мемуарів, які виходять у світ у США 24 жовтня, опублікував журнал People.

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Відомо, що у Брітні з Джастіном був довгий роман наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. 2002 року вони розлучилися. Проте про вагітність та аборт співачка раніше ніколи не розповідала.

«Вагітність стала для нас несподіванкою. Але я не переживала й хотіла дитину. Я дуже любила Джастіна. Я завжди вірила, що колись у нас з'явиться сім'я. Але Джастін, безперечно, був незадоволений тим, що я завагітніла. Він сказав, що ми ще не готові до народження дитини, що ми надто молоді… Якби це залежало тільки від мого рішення, я б ніколи не зробила аборт. Але Джастін був настільки впевнений, що не хоче бути батьком…» — пише Спірс у спогадах.

«Це була одна з найболючіших подій, які я колись переживала у своєму житті», — зізнається 41-річна співачка.

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Представники 42-річного Тімберлейка не одразу прокоментували одкровення Брітні.

Раніше Спірс стверджувала, що їхні стосунки з Тімберлейком були платонічними й вона ще довго залишалася незайманою. Потім Джастін написав пісню Cry Me a River, у якій на весь світ розвінчав цей міф. Тімберлейк заявив, що спав зі Спірс. А вона спала не лише з ним, а й з іншими хлопцями. Коротше, була йому не вірною.

Тепер Брітні стверджує, що це Джастін зраджував їй на всі боки.

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У 2021 році, після телевізійного документального фільму про Спірс, у якому був уривок про те, як її зганьбили у засобах масової інформації, коли їхні стосунки закінчилися, Тімберлейк публічно попросив вибачення у Спірс в соціальних мережах, заявивши, що «підвів» її.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Періс Хілтон підтримала Брітні Спірс на тлі виходу відвертих спогадів співачки, зазначивши, що вона «пишається тим, яка Спірс сильна».

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