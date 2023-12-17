Чарівна чемпіонка світу та Європи подала на розлучення після двох років шлюбу (фото)

Одна з найтитулованіших спортсменок Сербії, чемпіонка світу та Європи зі стрибків у довжину Івана Шпанович, яка випередила на Олімпійських іграх у Токіо українку Марину Бех-Романчук, подала на розлучення після двох років шлюбу. Про це знаменита красуня-легкоатлетка повідомила в інтерв'ю telegraf.rs.

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«Хоча я розумію, що існує суспільний інтерес, але завжди намагалася тримати своє особисте життя в таємниці. Але оскільки ми з Марком розлучаємося, на нас обох чекає дуже емоційний період, ми обоє вважаємо це загальною невдачею», — розповіла Івана Шпанович.

Зазначимо, що у вересні 2021 року Івана на ранчо під Белградом відгуляла весілля з фітнес-дієтологом Марко Вулетою та змінила прізвище. Але тепер Шпанович знову повернула в соцмережах своє дівоче прізвище.

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Івана прожила з чоловіком у шлюбі трохи більше двох років

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Додамо, що Івана Шпанович — чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи та володар олімпійської «бронзи» Ріо-2016 зі стрибків у довжину. Також у колекції спортсменки два «золота» світових першостей та три титули чемпіонатів Європи у закритих приміщеннях. Її стрибок у приміщенні на 7 метрів 24 сантиметри посідає 3-є місце в історії рекордів. Статки Шпанович оцінюють приблизно в 1 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст розлучився з ефектною дружиною-моделлю через 14 місяців після весілля.

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Фото Instagram

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