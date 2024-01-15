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Україна хоче отримати від США штурмовики А-10: чому саме ці літаки

20:30 16 січня 2024
Штурмовик А-10

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, Україні необхідні бойові літаки для війни з російськими військами. Серед них — американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти та знищення російських танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей.

«А-10 не є новим літаком, але добре зарекомендував себе у багатьох війнах, — розповів він в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. - Він має великий арсенал для знищення наземних цілей. А-10 надасть вирішальну підтримку наземним військам. Також потрібні літаки, здатні запускати крилаті ракети великої дальності».

Експерти вважають А-10, що також відомий як «бородавочник» через свою громіздкість, найпотужнішим бойовим літаком проти наземних цілей у світі. Попри те, що літаку вже понад 50 років, він може ефективно знищувати наземні цілі на близькій відстані. США вже почали поступове зняття з озброєння цього літака, адже в майбутніх війнах сучасніші F-35 зможуть забезпечити таку ж ефективну повітряну підтримку з близької відстані.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відомо про знищений в небі над Україною російський літак-розвідник А-50.

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